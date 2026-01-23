Всемирный банк поддержит первый региональный рынок электроэнергии в ЦА

Всемирный банк одобрил программу по созданию первого регионального рынка электроэнергии в Центральной Азии. Инициатива рассчитана на 10 лет и направлена на развитие трансграничной торговли и интеграции энергосистем, говорится на сайте ВБ.

В рамках первого этапа Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и координационно-диспетчерский центр «Энергия» получат гранты и льготные кредиты на $143,2 миллиона. Из них $140 миллионов будут выделены Международной ассоциацией развития (IDA), а $3,2 миллиона — в виде грантов программы CAWEP.

Программа предусматривает использование взаимодополняющих ресурсов региона: гидроэнергетики Кыргызстана и Таджикистана, тепловой генерации Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, а также растущего потенциала солнца и ветра во всех странах.

По оценкам Всемирного банка, REMIT позволит увеличить объем торговли электроэнергией до 15 тысяч гигаватт-часов в год, расширить пропускную способность линий электропередачи до 16 гигаватт и интегрировать до 9 гигаватт чистой энергии. Это повысит устойчивость энергосистем, снизит риск отключений и позволит удешевить электроэнергию для населения и бизнеса.

Региональный директор ВБ по Центральной Азии Наджи Бенхасин заявил, что развитие регионального рынка электроэнергии повысит надежность поставок, позволит эффективнее использовать ресурсы и может принести экономические выгоды до $15 миллиардов к 2050 году.

Ориентировочный бюджет программы составляет $1,018 миллиарда. Средства будут направлены на разработку и запуск рынка, модернизацию передающих сетей, цифровизацию энергосистем, а также на укрепление региональных институтов.

В рамках первого этапа ожидаются интеграция около 900 мегаватт чистых мощностей и привлечение порядка $700 миллионов частных инвестиций, отметил директор по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльз Кормье.

Координационно-диспетчерский центр «Энергия» будет отвечать за рыночные и институциональные меры. Инвестиции в инфраструктуру будут осуществляться национальными операторами электросетей. Стратегический надзор возьмет на себя региональный комитет управления REMIT, включающий министерства энергетики государств ЦА.