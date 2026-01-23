22:20
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Экономика

Всемирный банк поддержит первый региональный рынок электроэнергии в ЦА

Всемирный банк одобрил программу по созданию первого регионального рынка электроэнергии в Центральной Азии. Инициатива рассчитана на 10 лет и направлена на развитие трансграничной торговли и интеграции энергосистем, говорится на сайте ВБ.

В рамках первого этапа Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и координационно-диспетчерский центр «Энергия» получат гранты и льготные кредиты на $143,2 миллиона. Из них $140 миллионов будут выделены Международной ассоциацией развития (IDA), а $3,2 миллиона — в виде грантов программы CAWEP.

Программа предусматривает использование взаимодополняющих ресурсов региона: гидроэнергетики Кыргызстана и Таджикистана, тепловой генерации Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, а также растущего потенциала солнца и ветра во всех странах.

По оценкам Всемирного банка, REMIT позволит увеличить объем торговли электроэнергией до 15 тысяч гигаватт-часов в год, расширить пропускную способность линий электропередачи до 16 гигаватт и интегрировать до 9 гигаватт чистой энергии. Это повысит устойчивость энергосистем, снизит риск отключений и позволит удешевить электроэнергию для населения и бизнеса.

Региональный директор ВБ по Центральной Азии Наджи Бенхасин заявил, что развитие регионального рынка электроэнергии повысит надежность поставок, позволит эффективнее использовать ресурсы и может принести экономические выгоды до $15 миллиардов к 2050 году.

Ориентировочный бюджет программы составляет $1,018 миллиарда. Средства будут направлены на разработку и запуск рынка, модернизацию передающих сетей, цифровизацию энергосистем, а также на укрепление региональных институтов.

В рамках первого этапа ожидаются интеграция около 900 мегаватт чистых мощностей и привлечение порядка $700 миллионов частных инвестиций, отметил директор по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльз Кормье.

Координационно-диспетчерский центр «Энергия» будет отвечать за рыночные и институциональные меры. Инвестиции в инфраструктуру будут осуществляться национальными операторами электросетей. Стратегический надзор возьмет на себя региональный комитет управления REMIT, включающий министерства энергетики государств ЦА.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359094/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Какие страны не выполнили план по импорту электроэнергии в Кыргызстан
Адылбек Касымалиев встретился с инвесторами в сфере энергетики
«Это же государственное?» Почему кыргызстанцев призывают экономить свет
Кабмин продолжит в 2026 году импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита
Китай перестал закупать электроэнергию из России
Кабмин озвучил объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодня
Депутат требует ввести особый режим электроснабжения для горных регионов
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Нарынская ПЭС увеличивает мощность электросетей на 5 киловатт
Более 6 тысяч абонентов за долги по электроэнергии отключат в Бишкеке
Популярные новости
Китайский инвестор вложит средства в&nbsp;крупный проект в&nbsp;Кыргызстане Китайский инвестор вложит средства в крупный проект в Кыргызстане
ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не&nbsp;чувствуют подъема экономики ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики
Рубль и&nbsp;доллар дорожают, у&nbsp;юаня новый рекорд. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;января Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и&nbsp;среднего бизнеса ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и среднего бизнеса
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
23 января, пятница
22:02
Всемирный банк поддержит первый региональный рынок электроэнергии в ЦА Всемирный банк поддержит первый региональный рынок элек...
21:43
На базе «Кашкулак» пройдут значимые соревнования по горнолыжному спорту
21:20
Утвержден перечень артистов, имеющих право на пенсию за особые условия труда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 января: днем снег не ожидается
20:46
Илон Маск рассказал, когда ИИ сможет превзойти человеческий интеллект