Экспорт в Россию: швейникам Кыргызстана разъяснили новые требования

В Министерстве экономики и коммерции КР совместно с отраслевыми бизнес-ассоциациями проведен практический семинар, на котором швейным предприятиям разъяснили вопросы налогообложения, учета, сертификации и маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что эксперты Государственной налоговой службы дали разъяснения по действующим налоговым режимам и требованиям; учету сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; оформлению электронного счета-фактуры (ЭСФ) и электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН).

Налоговики подчеркнули, что корректный учет и электронный документооборот являются важным условием выхода на экспортные рынки и работы с маркетплейсами.

Специалисты Бишкекского центра стандартизации и метрологии (БЦСиМ) подробно разъяснили требования Технического регламента ЕАЭС 017/2011, порядок получения декларации и сертификата соответствия, проведения лабораторных испытаний, а также перечень обязательных документов, необходимых для безпроблемного выхода на рынки. Эксперты отметили, что корректное прохождение процедур сертификации является ключевым условием свободного выхода на рынки стран ЕАЭС и расширения экспортных возможностей предприятий.

Третьим важным направлением практического семинара стал вопрос маркировки «Честный знак». Участникам рассказали об основных принципах системы маркировки продукции легкой промышленности, порядке получения и использования кодов, а также о механизмах контроля данных в системе. Было отмечено, что внедрение маркировки повышает прозрачность оборота товаров, снижает риски нелегального импорта и укрепляет доверие на экспортных рынках.

В Минэкономики отметили, что подобные обучающие семинары будут проводиться на регулярной основе.