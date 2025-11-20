12:02
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Экономика

Экспорт в Россию: швейникам Кыргызстана разъяснили новые требования

В Министерстве экономики и коммерции КР совместно с отраслевыми бизнес-ассоциациями проведен практический семинар, на котором швейным предприятиям разъяснили вопросы налогообложения, учета, сертификации и маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что эксперты Государственной налоговой службы дали разъяснения по действующим налоговым режимам и требованиям; учету сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; оформлению электронного счета-фактуры (ЭСФ) и электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН).

Налоговики подчеркнули, что корректный учет и электронный документооборот являются важным условием выхода на экспортные рынки и работы с маркетплейсами.

Специалисты Бишкекского центра стандартизации и метрологии (БЦСиМ) подробно разъяснили требования Технического регламента ЕАЭС 017/2011, порядок получения декларации и сертификата соответствия, проведения лабораторных испытаний, а также перечень обязательных документов, необходимых для безпроблемного выхода на рынки. Эксперты отметили, что корректное прохождение процедур сертификации является ключевым условием свободного выхода на рынки стран ЕАЭС и расширения экспортных возможностей предприятий.

Читайте по теме
Кыргызский легпром в кризисе. Почему грузы застряли на границе с Россией?

Третьим важным направлением практического семинара стал вопрос маркировки «Честный знак». Участникам рассказали об основных принципах системы маркировки продукции легкой промышленности, порядке получения и использования кодов, а также о механизмах контроля данных в системе. Было отмечено, что внедрение маркировки повышает прозрачность оборота товаров, снижает риски нелегального импорта и укрепляет доверие на экспортных рынках.

В Минэкономики отметили, что подобные обучающие семинары будут проводиться на регулярной основе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351623/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Товарооборот до $2 миллиардов — цель кыргызско-узбекского сотрудничества
Что делают в КР для сдерживания цен на социально значимые товары
В Минэкономики начал работу оперативный штаб по поддержке легпрома
Министр экономики представил Нацпрограмму развития КР до 2030 года
Сыдыков: Для развития транспортного сектора в КР необходимо $1,65 миллиарда
Индия предоставит Кыргызстану грантовую помощь на 253,2 миллиона сомов
Минэкономики призвало поставщиков снизить цены на продукты первой необходимости
В Минэкономики обсудили поддержку швейной отрасли и доступ продукции в РФ
Рынки Бишкека предоставят фермерам бесплатные места для стабилизации цен на мясо
В Кыргызстане усиливают мониторинг цен на социально значимые товары
Популярные новости
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Бизнес Казахстана нервничает, а&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане говорят об&nbsp;окне возможностей Бизнес Казахстана нервничает, а в Кыргызстане говорят об окне возможностей
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
До&nbsp;4&nbsp;тысяч автовозов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана застряли на&nbsp;российской границе До 4 тысяч автовозов из Кыргызстана и Казахстана застряли на российской границе
Бизнес
Кешбэк 5&nbsp;процентов по&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; для зарплатных клиентов BAKAI Кешбэк 5 процентов по «Элкарт+» для зарплатных клиентов BAKAI
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
KICB присоединился к&nbsp;Деловому консультативному совету по&nbsp;вопросам детей ЮНИСЕФ KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
20 ноября, четверг
12:00
Чжэн Ву о кредитах АБР и почему Кыргызстан может стать энергетическим хабом Чжэн Ву о кредитах АБР и почему Кыргызстан может стать...
11:58
Адылбек Касымалиев: Кыргызстан готов стать региональным хабом в рамках ЦАРЭС
11:42
Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
11:41
«Дагестанская» схема продажи машин из Кыргызстана набирает обороты в России
11:32
Мошенники под видом вице-мэра и ГКНБ выманили у бишкекчанина 5,5 миллиона сомов