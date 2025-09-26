Картофель, мясо, морковь: в Кыргызстане сравнили цены с Россией и Казахстаном

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело 24 сентября сравнительный мониторинг цен на продукты питания в Кыргызстане, России и Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, в республике снижаются цены на овощную продукцию, в частности на морковь, лук и картофель. При этом стоимость большинства основных товаров в КР ниже, чем в РФ, но выше, чем в РК.
Таблица 1. Сравнение цен на основные продукты (в сомах)
|
Продукт
|
Кыргызстан
|
Казахстан
|
Россия
|
Картофель
|
39,7
|
32,8
|
68
|
Лук
|
32,5
|
26,5
|
59
|
Морковь
|
49,4
|
34,6
|
61,5
|
Яйца
|
97,5
|
108,4
|
120,2
|
Сахар
|
76,6
|
93,7
|
76,7
|
Растительное масло
|
151,6
|
176
|
165,6
|
Баранина
|
673,4
|
716,5
|
810
|
Мука пшеничная (I сорт)
|
35
|
-
|
49,3
Таким образом, по ряду основных позиций Кыргызстан удерживает конкурентные цены по сравнению с Россией, особенно на овощи и мясо. Однако стоимость большинства овощей и сахара ниже в Казахстане.
Недельная динамика цен в Кыргызстане: яйца подорожали, морковь подешевела
Сравнительный анализ данных Минсельхоза за две недели сентября 2025 года показал смешанную динамику цен на основные продукты питания в Кыргызстане. Сравнение цен от 17 сентября и 24 сентября выявило продолжение снижения стоимости одних товаров и небольшой рост цен на другие.
Таблица 2. Основные изменения цен в Кыргызстане (за неделю)
|
Продукт
|
Цена 17 сентября (сомов)
|
Цена 24 сентября (сомов)
|
Изменение
|
Морковь
|
51
|
49,4
|
-1,6 сома
|
Лук
|
33,1
|
32,5
|
-0,6 сома
|
Баранина
|
674
|
673,4
|
-0,6 сома
|
Картофель
|
39
|
39,7
|
+0,7 сома
|
Яйца
|
93,7
|
97,5
|
+3,8 сома
|
Сахар
|
76,4
|
76,6
|
+0,2 сома
За прошедшую неделю больше всего подешевели морковь и лук. Однако цены на социально значимые продукты, такие как яйца и картофель, продемонстрировали небольшой рост.