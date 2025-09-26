15:05
Картофель, мясо, морковь: в Кыргызстане сравнили цены с Россией и Казахстаном

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело 24 сентября сравнительный мониторинг цен на продукты питания в Кыргызстане, России и Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в республике снижаются цены на овощную продукцию, в частности на морковь, лук и картофель. При этом стоимость большинства основных товаров в КР ниже, чем в РФ, но выше, чем в РК.

Таблица 1. Сравнение цен на основные продукты (в сомах)

Продукт

Кыргызстан

Казахстан

Россия

Картофель

39,7

32,8

68

Лук

32,5

26,5

59

Морковь

49,4

34,6

61,5

Яйца

97,5

108,4

120,2

Сахар

76,6

93,7

76,7

Растительное масло

151,6

176

165,6

Баранина

673,4

716,5

810

Мука пшеничная (I сорт)

35

-

49,3

Таким образом, по ряду основных позиций Кыргызстан удерживает конкурентные цены по сравнению с Россией, особенно на овощи и мясо. Однако стоимость большинства овощей и сахара ниже в Казахстане.

Недельная динамика цен в Кыргызстане: яйца подорожали, морковь подешевела

Сравнительный анализ данных Минсельхоза за две недели сентября 2025 года показал смешанную динамику цен на основные продукты питания в Кыргызстане. Сравнение цен от 17 сентября и 24 сентября выявило продолжение снижения стоимости одних товаров и небольшой рост цен на другие.

Таблица 2. Основные изменения цен в Кыргызстане (за неделю)

Продукт

Цена 17 сентября (сомов)

Цена 24 сентября (сомов)

Изменение

Морковь

51

49,4

-1,6 сома

Лук

33,1

32,5

-0,6 сома

Баранина

674

673,4

-0,6 сома

Картофель

39

39,7

+0,7 сома

Яйца

93,7

97,5

+3,8 сома

Сахар

76,4

76,6

+0,2 сома

За прошедшую неделю больше всего подешевели морковь и лук. Однако цены на социально значимые продукты, такие как яйца и картофель, продемонстрировали небольшой рост.
