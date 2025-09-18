13:04
Экономика

Нацбанк КР вводит в действие новую рыночную ставку BIR: почему и для чего

Национальный банк Кыргызстана разработал новые инструменты, направленные на развитие и совершенствование межбанковского денежного рынка страны.

Правление приняло решение о ведении в действие новой рыночной ставки – Бишкекской межбанковской ставки (BIR). Отмечается, что это межбанковская эталонная процентная ставка.

Эталонная ставка BIR – рыночная процентная ставка, которая является индикатором стоимости денег в краткосрочном сегменте межбанковского рынка страны. Она будет служить основой для формирования цен широкого спектра финансовых инструментов в КР. Эталонная ставка BIR будет рассчитываться Нацбанком на ежедневной основе и публиковаться на официальном сайте.

Для участников финансового рынка разработана модель, которая визуализирует временную структуру процентных ставок. Она представляет собой кривую доходности государственных и собственных ценных бумаг, наглядно отображает зависимость между ценой ценной бумаги и ее сроком погашения в национальной валюте.

Нововведение направлено на повышение прозрачности и доступности информации о структуре процентных ставок по инструментам денежного рынка. Кривая доходности является важным индикатором, позволяющим участникам финансового и денежного рынков формировать ожидания относительно будущих экономических условий и инфляционных процессов, проинформировал регулятор.

Каждый участник денежного и финансового рынков, а также другие экономические субъекты страны, инвесторы и международные организации могут ориентироваться на данные инструменты при анализе и принятии своих решений.

Национальный банк продолжит работу над совершенствованием и развитием межбанковского денежного рынка страны.
