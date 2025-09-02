10:24
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Экономика

Конкурс для инвесторов на землях госкомпаний больше не требуется

Кабинет министров Кыргызстана упростил правила работы с инвесторами на землях государственных предприятий и компаний, где доля государства в уставном капитале составляет не менее двух третей.

Согласно изменениям в постановлении от 23 августа 2022 года № 472, теперь при выборе инвестора для использования земельного фонда конкурс проводить не нужно. Соглашение с инвестором оформляется напрямую через договор о совместной деятельности или учредительные документы совместного предприятия в соответствии с условиями постановления.

Документ вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341847/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане упрощены условия для привлечения крупных инвесторов
TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
Президент подписал Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республике»
TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
В 2024 году объем инвестиций из России в Кыргызстан достиг $279,3 миллиона
В преддверии TED Talk 3. Больше, чем квадратные метры: дизайн для жизни
Объем прямых инвестиций в Кыргызстан утроили страны ЕАЭС
Зеленая жизнь в счастливом городе Royal Central Park
Инвестиции из Казахстана в КР составили $113 миллионов в 2024 году — это рекорд
Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Популярные новости
Насколько вырастут пенсии в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
Доллар, евро и&nbsp;рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;сентября Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и&nbsp;госслужащих Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Государственный долг Кыргызстана за&nbsp;год вырос на&nbsp;33,2 процента Государственный долг Кыргызстана за год вырос на 33,2 процента
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
10:22
Незаконную пристройку к кафе «Пили Швили» демонтировала мэрия Бишкека Незаконную пристройку к кафе «Пили Швили» демонтировала...
10:20
В Бишкеке изменена схема движения маршрута № 1
10:17
Конкурс для инвесторов на землях госкомпаний больше не требуется
10:12
Дастан Бекешев озвучил предложения к законопроекту о реновации
10:05
«Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold