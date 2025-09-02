Конкурс для инвесторов на землях госкомпаний больше не требуется

Кабинет министров Кыргызстана упростил правила работы с инвесторами на землях государственных предприятий и компаний, где доля государства в уставном капитале составляет не менее двух третей.

Согласно изменениям в постановлении от 23 августа 2022 года № 472, теперь при выборе инвестора для использования земельного фонда конкурс проводить не нужно. Соглашение с инвестором оформляется напрямую через договор о совместной деятельности или учредительные документы совместного предприятия в соответствии с условиями постановления.

Документ вступает в силу через 10 дней.