12:26
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Экономика

Объем ВВП Кыргызстана достиг 865 миллиардов 218,7 миллиона сомов с начала года

За семь месяцев 2025 года объем ВВП Кыргызстана достиг 865 миллиардов 218,7 миллиона сомов с ростом 11,5 процента по сравнению с январем-июнем 2024-го. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции Национального статистического комитета.

По его данным, рост ВВП Кыргызстана немного замедлился: по итогам января — июня 2025 года он составлял 11,7 процента. Тем не менее он остается одним из самых высоких не только среди стран ЕАЭС и СНГ, но и в мире.

Объем промышленной продукции достиг отметки 374 миллиарда 620,9 миллиона сомов. По сравнению с первым полугодием 2024-го он вырос на 11,33 процента.

Как отмечается, рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферой услуг и чистыми налогами на продукты.

Так, по данным Нацстаткома, в структуре ВВП наибольшая доля (51,1 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. Доля отраслей, производящих товары, напротив составила 32,8 процента, налогов на продукты — 16,1 процента.

При этом индекс потребительских цен в годовом выражении достиг 8,8 процента.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339744/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Противоречивая экономика КР: как деньги мигрантов держат рост и создают риски
В семи странах с крупнейшими экономиками мира долг превышает сто процентов — МВФ
Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики
В экономике Кыргызстана есть признаки «перегрева» и структурного дисбаланса
Кабмин утвердил прогноз развития экономики Кыргызстана на 2026-2030 годы
Аномальная жара: изменение климата и солнечный удар по экономике Кыргызстана
МИД России: Кыргызстан стал лидером в СНГ по росту ВВП
Экономика Кыргызстана «перегревается». Так ли это и чем это нам грозит
ВВП Кыргызстана по итогам июня вырос на 11,7 процента и достиг 711,17 миллиарда
ЕФСР: Самый быстрый рост экономики зафиксирован в Кыргызстане
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Узбекистан направят в&nbsp;Казахстан 600 миллионов кубометров воды Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на&nbsp;мясо Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо
Временный запрет на&nbsp;вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз
В&nbsp;Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до&nbsp;2022&nbsp;года, спишут В Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до 2022 года, спишут
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
15 августа, пятница
12:20
Human Rights Watch призывает освободить правозащитницу Риту Карасартову Human Rights Watch призывает освободить правозащитницу...
12:14
Токмак преобразится. Разработано эскизное предложение
12:12
Возбуждено уголовное дело по факту смерти старшины спецподразделения «Скорпион»
12:09
В Таласской области ремонтируют пропускной пункт «Чон-Капка»
12:00
Противоречивая экономика КР: как деньги мигрантов держат рост и создают риски