Объем ВВП Кыргызстана достиг 865 миллиардов 218,7 миллиона сомов с начала года

За семь месяцев 2025 года объем ВВП Кыргызстана достиг 865 миллиардов 218,7 миллиона сомов с ростом 11,5 процента по сравнению с январем-июнем 2024-го. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции Национального статистического комитета.

По его данным, рост ВВП Кыргызстана немного замедлился: по итогам января — июня 2025 года он составлял 11,7 процента. Тем не менее он остается одним из самых высоких не только среди стран ЕАЭС и СНГ, но и в мире.

Объем промышленной продукции достиг отметки 374 миллиарда 620,9 миллиона сомов. По сравнению с первым полугодием 2024-го он вырос на 11,33 процента.

Как отмечается, рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферой услуг и чистыми налогами на продукты.

Так, по данным Нацстаткома, в структуре ВВП наибольшая доля (51,1 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. Доля отраслей, производящих товары, напротив составила 32,8 процента, налогов на продукты — 16,1 процента.

При этом индекс потребительских цен в годовом выражении достиг 8,8 процента.