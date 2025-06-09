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Экономика

Рекордную сумму денежных переводов отправили мигранты из России в Кыргызстан

Рекордная сумма денежных переводов мигрантов осуществлена из России в Кыргызстан с января по апрель 2025 года. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

По информации регулятора, за указанный период всего трудовые мигранты отправили в КР $1 миллиард 68 миллионов, из них $1 миллиард 710 тысяч — из России.

Напомним, за аналогичный период прошлого года из РФ переведено $857,2 миллиона.

Нацбанк учитывает транзакции физических лиц через системы денежных переводов, банковские мобильные приложения (банковские карты) и электронные кошельки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331977/
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