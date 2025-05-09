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Экономика

Стоимость биткоина во время торгов превысила $100 тысяч

Стоимость биткоина во время торгов накануне вечером превысила $100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Это произошло впервые с 7 февраля 2025 года.

Криптовалюта росла на 3,1 процента и находилась на уровне $100,05 тысячи.

Эксперты считают, что так криптовалюта отреагировала на решение Федеральной резервной системы США по сохранению кредитной ставки.

Все криптоактивы из первой сотни показали положительную динамику за последние сутки. Некоторые монеты прибавили до 10 процентов и более. Общая капитализация рынка выросла до $3 миллионов. Ценовой импульс сопровождается притоками капитала в биржевые фонды на базе биткоина, отмечают аналитики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328491/
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