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Экономика

Новые тарифы на электричество предлагает Минэнерго

Министерство энергетики разработало проект постановления кабмина об утверждении новых тарифов на электроэнергию на 2025-2030 годы. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Что предлагает Минэнерго для населения

При потреблении до 700 киловатт-часов стоимость электроэнергии, в том числе для населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, будет увеличена в текущем году с 1 сома 11 тыйынов до 1 сома 37 тыйынов за киловатт час — увеличение тарифа на 23,8 процента.

Ведомство предлагает далее повышать цену электричества ежегодно на 20 процентов.

При потреблении более 700 киловатт-часов предусматривается увеличение тарифа с 2 сомов 39 тыйынов до 2 сомов 60 тыйынов (на 8,5 процента).

Что предлагает Минэнерго для небытовых абонентов

Для небытовых потребителей предлагается корректировать тариф с учетом уровня инфляции и среднего изменения обменного курса доллара 3,5 процента.

Проектом постановления также предусмотрено объединение некоторых групп потребителей с одинаковыми параметрами, характеристиками потребления и социальной значимостью. То есть 14 прежних групп будут сокращены до семи:

  • бытовые потребители — без изменений;
  • прочие потребители переименованы в коммерческие;
  • насосные стации, электрический транспорт, детские учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для лиц с инвалидностью и/или пожилых граждан и религиозные организации объединены в группу «Социальные и общественные потребители» с тарифом на уровне стоимости электроэнергии — 2 сома 62 тыйына за киловатт-час;
  • бюджетные потребители — без изменений;
  • сельское хозяйство, промышленность, литейное производство и цементное производство объединены в группу «Промышленные потребители»;
  • майнинг (криптовалюта), алкогольная промышленность и золоторудная промышленность объединены в группу «Энергоемкие потребители»;
  • зарядные станции для электромобилей с установленной мощностью до 23 киловатт и зарядные станции для электромобилей (без ограничения мощности) объединены в группу «Станции по зарядке электромобилей».

По данным ведомства, на январь 2025-го в Кыргызстане насчитывается 1 миллион 585 тысяч 5 абонентов, в том числе население — 1 миллион 472 тысячи 837 с общим потреблением 7,79 миллиарда киловатт-часов и промышленные и небытовые абоненты — 112 тысяч 168 с общим потреблением 6,47 миллиарда киловатт-часов.

Предполагается, что дополнительный доход энергокомпаний от реализации полезного отпуска электроэнергии всем абонентам составит 6,5 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321463/
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