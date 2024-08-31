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Экономика

Потолок высотой 14 метров. Детали строительства нового «Белого дома»

В Бишкеке 30 августа состоялось открытие нового «Белого дома» «Ынтымак-Манас Ордо». О характеристиках объекта рассказал руководитель управления делами президента КР Каныбек Туманбаев.

По его словам, общая площадь здания составляет 39 тысяч 700 квадратных метров, включая пять этажей и подвал. В фойе первого этажа, где высота потолка достигает 14 метров, расположены 11 залов для проведения официальных мероприятий.

Он добавил, что в проектировании приняли участие отечественные и турецкие дизайнеры. В строительстве задействовали более 3 тысяч человек, работа которых будет оплачена через субподрядчиков по завершении всех оставшихся мелких работ.

На данный момент стоимость строительства объекта неизвестна, глава УДПКР отметил, что ее озвучат после всех подсчетов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303663/
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