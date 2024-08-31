Потолок высотой 14 метров. Детали строительства нового «Белого дома»

В Бишкеке 30 августа состоялось открытие нового «Белого дома» «Ынтымак-Манас Ордо». О характеристиках объекта рассказал руководитель управления делами президента КР Каныбек Туманбаев.

По его словам, общая площадь здания составляет 39 тысяч 700 квадратных метров, включая пять этажей и подвал. В фойе первого этажа, где высота потолка достигает 14 метров, расположены 11 залов для проведения официальных мероприятий.

Он добавил, что в проектировании приняли участие отечественные и турецкие дизайнеры. В строительстве задействовали более 3 тысяч человек, работа которых будет оплачена через субподрядчиков по завершении всех оставшихся мелких работ.

На данный момент стоимость строительства объекта неизвестна, глава УДПКР отметил, что ее озвучат после всех подсчетов.