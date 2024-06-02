В Кыргызстане создана Ассоциация криптоэкономики и искусственного интеллекта

Международная ассоциация криптоэкономики и искусственного интеллекта создана в Кыргызстане при содействии Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ). До конца 2024 года к ассоциации могут присоединиться более 15 стран. Об этом сообщил ТАСС на полях Kazan Cryptoforum исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников.

«Мы открыли Международную ассоциацию криптоэкономики и искусственного интеллекта в КР, в Бишкеке штаб-квартира... Неделю назад мы ее зарегистрировали. Я буду председателем этой ассоциации. Наша идея в том, что она будет как цифровая ООН», — сказал он.

Основными задачами международной ассоциации станут обеспечение безопасности в цифровом мире, трансграничные платежи и создание новых проектов.

«Мы хотим сделать так, чтобы люди, которые этим бизнесом занимаются, сотрудничали между собой. Совет безопасности сделать», — добавил Александр Бражников, отметив, что в ассоциацию смогут войти и другие аналогичные организации из разных государств, и отдельные юридические лица.

Переговоры о вступлении, по его словам, уже ведутся.

«Африканские страны очень заинтересованы в этом деле, различные государства Ближнего Востока... У нас сейчас есть 15 представительств РАКИБ по миру, 15 этих стран уже будут [до конца года]», — сказал исполнительный директор РАКИБ.

Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна создана для объединения участников рынка блокчейн-технологий, а также инвесторов, вкладывающих в проекты на базе блокчейна в криптовалютах. Ее цель — содействие распространению и глубокой интеграции в экономику страны технологий блокчейна и легализации использования электронных валют на базе этой технологии.