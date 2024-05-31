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Экономика

Кыргызстан не снизил реэкспорт в Россию. Почему? Мнение эксперта

The Bell опубликовал статистику по реэкспорту товаров двойного назначения из Казахстана, Турции и Китая в Россию.

Издание напоминает: после введения санкций на высокотехнологичный импорт РФ быстро смогла переориентировать свои внешнеторговые потоки.

«Но ужесточение санкционного давления со стороны США в конце 2023 года привело к тому, что российские импортеры начали сталкиваться с проблемами при оплате продукции в зарубежных банках. The Bell подробно изучил таможенную статистику стран, с которыми РФ активно торгует. Эти данные показывают, что в первом квартале 2024-го импорт из них в Россию упал на треть. Сильнее всего импорт в РФ сократился из Турции, Гонконга, Сербии и Казахстана», — пишет оно.

Импорт сократился и из КНР — главного торгового партнера России. В отличие от других таможенных служб, китайская уже опубликовала сведения за апрель. За первые четыре месяца текущего года этот показатель упал почти на 2 процента, и это при том, что в 2023-м он вырос на 46,9 процента.

По версии The Bell, единственным исключением оказался Кыргызстан — за первые три месяца 2024 года экспорт из республики в РФ не упал, а даже немного вырос — на 0,73 процента.

Сотрудник научного центра «Карнеги» в Берлине Темур Умаров отметил в своем комментарии 24.kg, что такой показатель объясняется двумя аспектами:

  • Кыргызстан не может быстро сориентироваться в новой ситуации и проконтролировать полностью деятельность своих контрагентов внутри страны;
  • отношения с Западом для нынешнего руководства КР не являются приоритетом.

«Иначе мы бы увидели активное вмешательство государства в процесс реэкспорта товаров двойного назначения в РФ и снижение процента хотя бы до уровня соседей по региону. Почему не являются приоритетом? Потому что для Кыргызстана приоритет — отношения с Китаем и Россией, а отношения с Западом не настолько высоко ценятся. И в Бишкеке не совсем понимают, как выстраивать курс сотрудничества с западными партнерами», — подчеркнул эксперт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295542/
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