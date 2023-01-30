Россия снизила квоту на беспошлинный ввоз топлива для Кыргызстана

На 2023-й индикативный баланс по беспошлинным поставкам топлива между Россией и Кыргызстаном принят со снижением. Об этом 24.kg сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

По его словам, годовое потребление ГСМ в Кыргызстане составляет порядка 1,5 миллиона тонн. Из них 100-150 тысяч тонн производится внутри страны, а 1,2 миллиона тонн ввозится из России беспошлинно. Но на 2023-й план по поставкам установлен ниже уровня прошлого года.

«Два года назад нам увеличили объемы беспошлинного ввоза ГСМ. В прошлом году индикативный баланс составлял 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизеля. В этом году цифры составляют 460 и 485 тысяч тонн соответственно. Почему так произошло, мы не знаем. Якобы не смогли доказать РФ, что нам нужны именно такие объемы топлива. Но если будет необходимость, то нам готовы увеличить баланс. Поэтому мы сейчас уже говорим, что нужно пересмотреть квоты на беспошлинный ввоз топлива», — заключил Канат Эшатов.