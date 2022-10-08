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Экономика

Кыргызстану интересен лизинг племенного скота из России

Кыргызстан с прошлого года активно реализует программу кластерного сельского хозяйства. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Нурдин Алишеров на панельной дискуссии «Трансграничные агропромышленные кластеры — драйверы роста экспортного потенциала» в рамках работы Российско-Кыргызского экономического форума.

По его словам, в этом году планируется ее расширение с 9 до 14 продуктов. Государство выделяет большие средства для реализации программы. Сейчас большой интерес вызывает лизинг племенных сельскохозяйственных животных из России.

«По мелкому рогатому скоту Кыргызстан достиг хороших количественных показателей, пришло время думать о качестве», — отметил Нурдин Алишеров.

В свою очередь полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев рассказал, что регион уже сейчас может поставлять более 250 тысяч тонн фруктов, более 50 тысяч тонн овощей, столько же хлопка, 6 тысяч тонн грецких орехов и 5 тысяч тонн меда. Для развития экспортного потенциала региона в Ала-Букинском и Сузакском районах ведется строительство двух логистических центров для экспорта сельскохозяйственных продуктов.

«Необходимо отметить роль Российско-Кыргызского фонда развития, который уже предоставил финансирование для бизнеса на $24 миллиона», — сказал Абсаттар Сыргабаев.

Участники форума из России в свою очередь высказали заинтересованность в импорте продукции из Кыргызстана. Российские ассоциации готовы помочь кыргызстанским производителям в выходе на крупные сети.

«Российские ритейлеры сейчас активно ищут поставщиков и производителей сельскохозяйственной продукции — это мясо, молоко, фрукты и овощи. Слышал мнение, что с крупными сетями сложно работать, но это было в прошлом. Сейчас процедура максимально упрощена», — добавил представитель блока по развитию импорта АО «Тендер» (розничная сеть «Магнит») Павел Молчков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247519/
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