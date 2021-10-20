Четыре килограмма мяса или двести яиц. На что хватит зарплаты в Кыргызстане

Кыргызстанцам часто рассказывают, как хорошо и дешево здесь жить: электричество почти ничего не стоит, продукты самые доступные по цене в регионе, коммуналка тоже обходится дешевле, чем у соседей. Однако то, что и доходы у большинства в стране невысокие, при этом остается за кадром. Редакция 24.kg решила проанализировать покупательскую способность заработной платы в государствах ЕАЭС.

Кыргызстан уже седьмой год является полноправным членом Евразийского экономического союза. Правда, за эти годы жизнь в республике к евразийской так и не приблизилась.

В Кыргызстане по-прежнему самая низкая зарплата в союзе.

Зато цены практически равные. В итоге кыргызстанцы на свою зарплату могут разве что выживать. А пандемия коронавируса и разразившийся вслед за ней экономический кризис только усугубляют ситуацию.

Как минимум благом становится

По данным Национального статистического комитета, по итогам августа 2021-го средняя заработная плата в Кыргызстане составила 19 тысяч 586 сомов. По сравнению с прошлым годом она выросла на 9,2 процента.

В долларовом выражении средний заработок по стране составляет чуть больше $200.

И это самый низкий показатель среди всех стран Евразийского экономического союза. У партнеров по интеграции средняя зарплата выше в 2,5-3 раза.

Средняя зарплата в Кыргызстане всего на $57 больше минимальной в России.

Низкая средняя зарплата, на первый взгляд, не так страшна, если не обращать внимания на другой показатель — минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в государствах ЕАЭС.

А минимальный заработок у нас почти в семь раз ниже, чем в России, и в пять раз меньше, чем в Беларуси. Он составляет 1 тысячу 865 сомов на 2021 год, или $22.

При этом МРОТ ниже не только аналогичного показателя у соседей, но и прожиточного минимума. Минимальный заработок почти в 3,4 раза меньше стоимости базового набора продуктов и услуг, нужного человеку.

Как выжить на булке хлеба

Минимальный размер оплаты труда — это самая низкая сумма, которую работодатель может платить своему сотруднику. Да-да, такой может быть самая маленькая зарплата. Чтобы понять, насколько дорого жить в Кыргызстане, мы взяли именно этот показатель.

На среднюю зарплату в Кыргызстане прожить можно, но тысячи наших граждан зарабатывают гораздо меньше.

Мы попробовали понять, что же можно купить на неполных 2 тысячи сомов в месяц. Полноценного набора продуктов, который установлен прожиточным минимумом, не получится. В лучшем случае на эти деньги можно купить только один вид продукта.

130 граммов

58 килограммов

Минимальной зарплаты хватит, например, чтобы купить 4 килограмма говядины. В день получится съедать только. Или можно позволить себекартофеля, что составляет почти 2 килограмма в день.

Зарплата низкая, а цены нет

Если попробовать купить те же товары на минимальную зарплату в других странах ЕАЭС, то все выглядит совсем печально. В той же России или Казахстане на МРОТ вполне можно выжить. Его хватит не только на один вид продуктов, но и на все сразу.

Еще и на заправку личного автомобиля деньги останутся.

В той же Беларуси на минимальную зарплату можно купить почти в 10 раз больше мяса и в пять раз больше молока, чем в Кыргызстане. А ведь мы гордо зовем себя аграрной республикой. Только вот доходы, судя по подсчетам и ценам на базарах, совсем не позволяют нам покупать отечественную продукцию в достаточных для сытой жизни объемах.

Азиатский банк развития прогнозирует ускорение инфляции в Кыргызстане до 10 процентов в этом году. В банке отмечают, что инфляция цен на продовольствие остается высокой. Продолжается пассивное влияние снижения курса валюты на 20 процентов к доллару США в 2020-м, учитывая постоянный и быстрый рост цен на продовольствие.

Заработки за такими скачками цен явно не успевают. И разрыв в уровне жизни и возможностях только увеличивается. Но власти продолжают уверять, что все не так плохо, и обещать гражданам достойную жизнь.