В ближайшее время топливо в Кыргызстане снова подорожает

До середины октября ожидается рост цен на топливо. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов.

По его словам, при текущих отпускных ценах в ближайшие две недели ожидается повышение цен по бензину примерно на полтора сома, по дизелю — около сома.

На вторую половину октября пока прогноз не дается. Он будет после того, как станут известны отпускные цены. При этом Канат Эшатов отметил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке нефтетрейдеры максимально снизили свои расходы. В этом году маржинальность не превышала одного процента. Кроме того, компании брали на себя риски и закупали большие партии ГСМ с запасом на два месяца. Благодаря этому на топливном рынке не было резких и больших скачков цен.

«Мировая тенденция повышения цен сохраняется. Два российских нефтеперерабатывающих завода встали на ремонт. При этом до 80 процентов их продукции уходило в Центральную Азию. Сейчас мы будем работать с другими заводами, но там цены выше. В нашей стране реализуется сценарий, когда вслед за отпускными ценами на НПЗ растет и стоимость на АЗС», — заключил Канат Эшатов.