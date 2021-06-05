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Экономика

В 2020 году в ЕАЭС выявили 15,3 миллиона единиц контрафакта

«За 2020 год выявлено 15,3 миллиона единиц контрафактной продукции, что является достаточно большими суммами», — заявила на брифинге Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

По ее словам, проблема контрафакта является одной из насущных на повестке Евразийского экономического союза. За последние пять лет в странах союза выявлено более 52 тысяч административных правонарушений и преступлений, связанных с обнаружением контрафакта. По ним пресечен оборот более чем 80 миллионов единиц продукции.

«Применяются различные инструменты, которые находятся в компетенции комиссии, чтобы не только пресечь или выявить контрафакт, но и создать такие условия, которые бы не позволяли потенциальным правонарушителям применять этот вид заработка. Принят договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, утвержден регламент информационного взаимодействия органов борьбы с контрафактом, утверждены евразийские стандарты работы организаций по коллективному управлению правами автора. Плотно идет работа над проектом соглашения о навигационных пломбах, которые будут применяться в рамках союза. Самое главное — что эта проблема актуальная и комиссия со своей стороны предпринимает всевозможные, находящиеся в ее компетенции меры, чтобы эту проблему минимизировать», — рассказала Ия Малкина.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196521/
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