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Экономика

Цифра дня. 20,7 миллиарда сомов потратили на выплату пенсий и пособий

Финансирование пенсий и пособий за январь — май 2021 года составило 20 миллиардов 754,5 миллиона сомов. Такие данные приводит Социальный фонд.

В том числе для Бишкека выделено 3 миллиарда 396,2 миллиона сомов, Чуйской области — 3 миллиарда 190,8 миллиона, Нарынской — 1 миллиард 655,7 миллиона, Иссык-Кульской — 1 миллиард 892,2 миллиона.

На выплату пенсий и пособий в Таласской области потрачено 858,9 миллиона сомов, Оше — 745,1 миллиона, Ошской области — 3 миллиарда 799,2 миллиона, Баткенской — 1 миллиард 658,4 миллиона и Джалал-Абадской — 3 миллиарда 558 миллионов.

Финансирование пенсий и пособий за май этого года составило 4 миллиарда 182,7 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196490/
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