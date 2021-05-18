Кыргызский бизнес предлагает сократить срок перевозки грузов из Индии в КР вдвое

Прошло совещание в формате видеоконференции руководителей железных дорог и дипломатических представительств Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Ирана. Об этом сообщили в Кыргызском союзе промышленников и предпринимателей (КСПП).

В КСПП отметили, что стороны обсуждали проект контейнерных перевозок по грузовому коридору через порт «Бендер-Аббас» (Иран) в Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и обратно. По предварительным подсчетам, контейнерные перевозки грузов из КНР, Индии и стран Юго-Восточной Азии через порт «Бендер-Аббас» сокращают время доставки с 45 до 21 дня.

«Просим представителей бизнес-кругов Кыргызстана, кто заинтересован в существовании такого коридора, направить номинал и объем товаров, импортируемых из государств КНР, Индии и стран Юго-Восточной Азии в Кыргызстан, для рассмотрения возможности и эффективности их прохождения через новую линию», — говорится в сообщении.