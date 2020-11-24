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Общество
Сюжет: COVID-19

ЕАЭС запускает единую цифровую платформу для упрощения перевозок

ЕАЭС запускает единую цифровую платформу для упрощения пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сообщает Telegram-канал «Азия в Центре».

Уточняется, что из-за борьбы с распространением коронавируса упала интенсивность авиаперевозок, как пассажирских, так и грузовых. Одновременно с этим отмечается в полтора раза рост объемов перевозок грузов из Азии в Европу железнодорожным транспортом.

«Руководство ЕАЭС, отметив данную тенденцию, пришло к пониманию необходимости разработки единой цифровой информационной платформы, обеспечивающей бесперебойное движение грузов и пассажиров по железным дорогам стран союза и ближайшего зарубежья. Работы в этом направлении уже начались и идут настолько интенсивно, что в ближайшее время первые возможности сервиса уже станут доступны пользователям», — отмечается в сообщении.

В рамках этого проекта все электронные системы транспортного документооборота стран-участниц будут унифицированы и интегрированы в единую платформу, обеспечивающую удобство использования и высокую скорость работы.

Приложение для пассажиров — «Путешествую без Covid» будет запущено уже 4 декабря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174295/
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