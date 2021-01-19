Продлен пилот по применению навигационных пломб на границе с Казахстаном

Продлен пилотный проект по мониторингу товаров и автотранспортных средств, перемещаемых из Кыргызстана в Казахстан и Россию и в обратном направлении. Об этом сообщает Налоговая служба.

Отмечается, что соответствующее решение подписали руководители налоговых органов Кыргызстана и Казахстана. Пилотный проект, который ранее планировали завершить до 10 декабря 2020 года, будет действовать до 10 марта 2021 года.

В это время при перевозке товаров из Кыргызстана в Казахстан и Россию и в обратном направлении на грузовой отсек автомобильного транспорта будет навешиваться навигационная пломба. Исключение составляют товары, перемещаемые самоходом.

«Процедуру пломбирования, которая займет не более 7 минут, будет осуществлять сотрудник Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана. Участие перевозчиков в пилотном проекте осуществляется на добровольной и безвозмездной основе», — подчеркнули в ГНС.

При этом грузовики, следующие с навигационными пломбами в рамках участия в пилотном проекте, на пунктах пропуска и в специально отведенных местах, а также по пути следования не будут дополнительно проверяться.