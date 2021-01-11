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Экономика

Объявлен конкурс по отбору нацоператора системы отслеживания перевозок

Министерство экономики совместно с Государственной таможенной и Государственной налоговой службами объявляет конкурс по отбору национального оператора системы отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявки на участие в отборе оператора принимаются нарочно с 25 января по 5 февраля 2021 года в административном здании ГТС.

При этом комиссия отклоняет участника отбора национального оператора в случае, если им подана заявка, не соответствующая требованиям к ее составу (содержанию) и (или) форме; представлены факсимильные копии документов; в отношении участника проводятся процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации; проводится производство по уголовному делу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/179516/
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