Новый Налоговый кодекс планируют внедрить с 1 января 2022 года

«В наших планах, чтобы новая редакция Налогового кодекса начала действовать с 1 января 2022 года», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра экономики и финансов Бекболот Алиев.

По его словам, рабочая группа пришла к выводу, что действующая налоговая система современная, либеральная на пространстве СНГ и ЕАЭС. Но нынешний Налоговый кодекс содержит много сложностей и пробелов. Много обращений бизнеса о том, что есть сложности в администрировании налогов. Есть пробелы, коллизии в законодательстве.

«Есть обращения с просьбой для малого и среднего бизнеса существенно сократить налоги или объединить несколько видов в один и тем самым создать благоприятные условия для МСБ. Эти вопросы начали рассматриваться. Мы планируем завершить разработку новой редакции Налогового кодекса к сентябрю 2021 года с тем, чтобы и обсудить с населением, и провести законопроект через Жогорку Кенеш», — рассказал Бекболот Алиев.