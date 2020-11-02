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Экономика

Анвар Абдраев: Обещания кредитной амнистии — это популизм отдельных групп

«Банки не могут пойти на такой шаг, как кредитная амнистия», — заявил 24.kg председатель Союза банков Анвар Абдраев, комментируя сегодняшний митинг заемщиков.

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По его словам, популистские призывы озвучивает определенная группа лиц, которые якобы объединились в общественное объединение. Но подобные требования неприемлемы. Ведь банки делали и делают все возможное для помощи заемщикам. Проводится реструктуризация кредитов, отменены штрафы за несвоевременную оплату.

«Это происходит на протяжении девяти месяцев. Нужно понимать, что банк — посредническая структура, которая, с одной стороны, принимает деньги (вклады) и, добавляя маржу, выдает их в виде кредитов. В случае списания займов пойдет следующая реакция: банки не смогут исполнять обязательства перед вкладчиками. Это повлечет коллапс, нарушение всех обязательств», — отметил Анвар Абдраев.

По его словам, банки следуют рекомендациям регулятора. На сегодня 50 процентов кредитного портфеля реструктуризировано. И рассмотрение обращений продолжается. При этом те проблемы, которые уже возникли у бизнеса, тоже могут быть у банков, только чуть позже.

«Пошла вторая волна, когда это завершится, еще неизвестно. Мы уже обращались к руководству страны с просьбой не допускать подобных популистских обещаний. Так было в 2010 году, когда политики пошли на поводу у людей, пообещали списание кредитов, а потом сами в тень. Банкам пришлось самим разбираться с этими проблемами. Есть законы, в которых четко сказано, что банки не отвечают по обязательствам государства и наоборот», — подчеркнул Анвар Абдраев.

«Поэтому не надо поддаваться всякого рода призывам. В некоторых случаях они носят антиконституционный характер: к захвату банков, проведению мероприятий не очень законного характера. Я бы хотел, чтобы наши граждане очень взвешенно подходили к нынешней ситуации», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171676/
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