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Экономика

За месяц приток денежных переводов от мигрантов снизился почти на 11 процентов

В июле 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $248 миллионов, что на 10,7 процента меньше, чем в июне. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По сравнению с июлем 2019-го показатель вырос на $23,3 миллиона. Если сравнить объем переводов в июле с данными за декабрь прошлого года, то рост составил $33,1 миллиона.

Всего за семь месяцев 2020 года в республику перечислили $1 миллиард 225,3 миллиона. Это на $125,7 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 197,6 миллиона. Из других государств в КР перечислили еще $11,2 миллиона, из США — $12 миллионов.

По итогам семи месяцев текущего года наблюдался и отток денежных средств — $259,1 миллиона. Основную часть денег вывели в РФ — $252,2 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — июле 2020-го в Кыргызстан составил $966,2 миллиона.

Напомним, что по итогам прошлого года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из КР в другие государства перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/165649/
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