Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $731

По итогам июля на каждого кыргызстанца приходится по $731 государственного долга. За месяц бремя выросло на $7,6.

По данным Министерства финансов, на 30 июля государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 824,01 миллиона (370 миллиардов 267,71 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 169,6 миллиона (320 миллиардов 39,21 миллиона сомов) — внешний, а $654,41 миллиона (50 миллиардов 229,51 миллиона сомов) — внутренний.

По итогам июля 2020-го госдолг составил 63,49 процента ВВП.

За месяц государственный долг страны вырос на $50,09 миллиона. Внешний долг увеличился на $62,88 миллиона, а внутренний, наоборот, сократился на $12,8 миллиона.

Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов — $1 миллиард 861,99 миллиона (44,7 процента внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 776,29 миллиона (42,6 процента внешнего долга КР).