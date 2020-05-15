В Кыргызстане бизнесу предоставят отсрочку по таможенным пошлинам и НДС

Для поддержки бизнеса предоставят отсрочки по таможенным пошлинам и налогу на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Кыргызстана.

По ее данным, правительство признало вспышку коронавируса обстоятельством непреодолимой силы. На сегодня порядок и условия предоставления отсрочки по уплате ввозной таможенной пошлины регулируются нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а в части отсрочки по уплате НДС также и нормами закона о таможенном регулировании.

«Отсрочку или рассрочку уплаты таможенных пошлин, налогов предоставляет уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела по заявлению плательщика в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления», — подчеркнули в ГТС.

Отсрочка по уплате ввозной таможенной пошлины может быть предоставлена сроком не более чем на один месяц с уплатой процентов по учетной ставке НБ КР и при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин. Отсрочка по уплате пошлины и налогов может быть предоставлена сроком не более чем на шесть месяцев без уплаты процентов по учетной ставке НБ КР и при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в случае причинения ущерба в результате стихийного бедствия, катастрофы и иных обстоятельств непреодолимой силы.

Кроме того, в случае причинения плательщику ущерба, признанного причиненным в результате обстоятельств непреодолимой силы может быть предоставлена отсрочка по уплате налогов сроком до трех лет без уплаты процентов по учетной ставке НБ КР и без предоставления обеспечения исполнения по уплате налогов.

«Согласно инструкции, предоставление отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей подтверждается уполномоченным государственным органом, осуществляющим единую государственную политику в области гражданской защиты, пожарной, радиационной безопасности, безопасности людей на водных объектах, гидрометеорологии. На территории Кыргызстана таким госорганом является Министерство чрезвычайных ситуаций», — заключили в Гостаможенной службе.