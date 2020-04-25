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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Экс-премьер-министр Темир Сариев рекомендует правительству пересмотреть бюджет

Экс-премьер-министр Темир Сариев считает, что правительство должно пересмотреть бюджет, чтобы минимизировать риски, которые повлечет за собой экономический кризис.

Бывший глава кабмина напомнил чиновникам, что за пандемией коронавируса грядет экономический коллапс. «Правительство, конечно же, ищет пути для восполнения доходной части бюджета и уже обратилось к международным донорам с просьбой о предоставлении помощи на поддержку нашей экономики на льготных условиях. На эту просьбу уже откликнулись основные доноры и выразили готовность предоставить помощь — около $350 миллионов», — отметил он.

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Темир Сариев также напомнил, что $120,9 миллиона от МВФ и $100 миллионов от АБР — это основные займы. «Однако 2/3 помощи будет в виде кредита, пусть даже льготного, и негативно отразится на долговой стабильности страны. К слову, на выплату государственного долга республики в 2020 году в бюджете запланировано более 26 миллиардов сомов. В любом случае указанные средства закрывают только половину потребностей, и кабмину необходимо изыскать другие источники для покрытия дефицита», — подчеркнул он.

Бывший премьер рекомендует пересмотреть бюджет страны на этот год в части оптимизации и приоритизации расходов с фокусом на здравоохранение, чрезвычайные ситуации и поддержание безопасности и правопорядка и принять пакет мер для поддержки бизнеса, предоставив льготные и беспроцентные кредиты и освободить на время кризиса от выплат налогов.

«По экспертным оценкам, в экономику нужно влить 30-35 миллиардов сомов для обеспечения ликвидности экономики и покупательской способности. И, конечно, в условиях выхода из кризиса нужна антикризисная стратегия, нацеленная на реализацию следующих программ в средней и долгосрочной перспективах», — полагает он.

Необходимо пересмотреть программу привлечения инвестиций и подумать над разработкой плана по созданию рабочих мест.

Темир Сариев

Он добавил, что необходимо понимать: такой длительный карантин отрицательно скажется на экономике, особенно на тех, кто жил ежедневным заработком. «Поэтому я и предлагаю помочь деньгами бизнесу и освободить его от налогов», — сказал экс-глава правительства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151079/
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