Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год

Редакция 24.kg проводит эксперимент, еженедельно подсчитывая стоимость средней потребительской корзины для Бишкека. За 2019 год ее цена менялась неоднократно. Причем подорожали практически все продукты, включенные в нашу корзину.

Ценовые рекорды

Сразу отметим, мы не брали в расчет стоимость предновогодней корзины, потому что в ней немного другой состав продуктов. Поэтому анализ цен мы провели на основе данных до 21 декабря 2019 года.

За год наша корзина подорожала на 578 сомов.

Самая низкая ее стоимость отмечена 27 июля и 17 августа. Интересно, что в обоих случаях она оказалась на уровне 3 тысяч 710,5 сома. Самой дорогой стала корзина на 21 декабря — 4 тысячи 450,5 сома.

Три летних месяца стоимость основного набора продуктов питания не превышала 4 тысяч сомов.

В январе 2019 года стоимость корзины была стабильно ниже 4 тысяч сомов. К началу февраля и до середины июня ее цена варьировалась в районе 4,2-4,3 тысячи сомов. К лету значительно подешевели свежие овощи. В итоге снизилась и стоимость корзины.

К концу сентября цены вновь поползли вверх, и корзина стоила в пределах 3,9-4 тысяч сомов. Более 4,1-4,2 тысячи сомов продукты стали стоить к концу ноября. В декабре стоимость корзины только росла и достигла к концу месяца максимальной за год отметки в 4,5 тысячи сомов.

Самые дорогие и дешевые продукты

За год самой стабильной оказалась цена на хлеб — 29 недель. С января по июль 2019 года хлеб стоил 14 сомов. Потом почти до конца года его цена составляла 13-14 сомов, и в декабре немного выросла.

Хлеб — единственный продукт корзины, который за год подорожал только раз. В декабре 2019 года его стоимость повысилась до 15 сомов.

Одним из самых стабильных по стоимости продуктов корзины можно считать и замороженное филе минтая. В начале января 2019 года — 391 сом, но через две недели стоимость установилась на отметке в 183 сома и оставалась такой почти до середины декабря.

Цена на молоко хоть и менялась нечасто, но к концу года все-таки выросла значительно. С января продукт подорожал на 13 сомов. Причем в начале года цена выросла сразу на 3 сома — с 33 до 36. К концу июня — уже 41 сом. До декабря литр молока стоил 38-41 сом, а потом цена выросла до 46 сомов.

Долгое время относительно стабильной оставалась цена на мясо. Оно начало резко дорожать только осенью 2019 года.

В январе 2019 года килограмм говядины стоил 402 сома. Через неделю стоимость снизилась сначала до 315 сомов, а потом и вовсе до 309 сомов. Цена оставалась неизменной до конца июля. Потом продукт начал дорожать.

Всего за две недели августа мясо подорожало на 22 сома — до 329-330 сомов. В начале сентября рост продолжился. В итоге к середине ноября стоимость говядины достигла 345-350 сомов.

Если сравнить с ценой, которая держалась большую часть года, то повышение составило 41 сом.

Самые часто меняющиеся цены в нашей корзине — на яйца и растительное масло. В течение года они колебались практически каждую неделю. Тут все объяснимо. Мы отслеживаем цены на продукты в супермаркете. Именно в них на яйца и масло часто скидки. Их можно купить даже дешевле, чем на рынке. В итоге за год яйцо подорожало на 7 сомов, а растительное масло подешевело на 10 сомов.

Цены на свежие овощи к концу 2019 года тоже выросли. Во многом это связано с похолоданием. Но даже сравнение с ценой января 2019 года не в пользу декабрьских расценок. Огурцы на 21 декабря оказались на 18 сомов дешевле, чем в январе. А вот помидоры и перец, наоборот, выросли в цене — на 23 и 12 сомов.

Интересно, что даже летом, в сезон, цены на огурцы-помидоры не падали ниже 17-20 сомов. Яблоки тоже оставались дорогими весь год. Самой низкой — 40 сомов — была цена весной. Груши и вовсе практически не дешевели. Лишь в середине октября цена на них снизилась до 79 сомов (наименьшая стоимость за год). Но затем они снова подорожали до 85 сомов. Все лето груши стоили 110 сомов за килограмм.

Самой низкой за год оказалась цена на капусту. В течение двух недель июня она стоила всего 8 сомов за килограмм.

Существенно не изменились за год цены на лук и картофель. Они выросли на 1 и 3 сома. А вот морковь и капуста, например, подорожали на 12 и 10 сомов. Зато в этом году благодаря работе Каиндинского сахарного завода сахар подешевел на 10 сомов.

Когда сказывается импорт

В этом году мы хорошо почувствовали на себе все прелести зависимости от импорта. Самым показательным стал пример с гречкой. В России получили небольшой урожай этой крупы. В итоге цена на нее выросла и в РФ, и у нас.

С января 2019 года гречка подорожала в 2,6 раза — с 26 до 69 сомов. Это самый большой рост цен на отдельный продукт за год.

К декабрю 2019 года цены на гречку и рис практически сравнялись. И если рис в супермаркетах иногда продают по скидке за 65-66 сомов, то гречка пару месяцев стабильно держится на отметке 68-69 сомов.

Осенью в Кыргызстане стали расти цены на муку. В октябре мука высшего сорта подорожала на 1,42 сома (3,8 процента), а первого сорта — на 0,73 тыйына (2,4 процента). И если хлеб из-за этого подорожал только на один сом, то цена на макароны повысилась сразу на 9 сомов — с 32 до 41. По сравнению с январем 2019 года они подорожали на 13 сомов.