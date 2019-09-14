14:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина (56)

Продуктовая корзина Бишкека на 14 сентября. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но часто фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 7 сентября. Сколько семья тратит на еду

За неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 101 сом — до 3 тысяч 915,5 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Отметим, что из-за постоянного изменения цен на свежие фрукты и овощи общая стоимость корзины также варьируется.

За последние семь дней подешевел только хлеб. Подорожали мясо, гречка, картофель, огурцы, помидоры, перец, лук, яблоки, бананы, яйца и растительное масло. Это и привело в итоге к росту стоимости корзины. Впервые за три месяца она приближается к 4 тысячам сомов.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 645,5 сома. Изменения связаны с сезонным фактором. Стоит отметить, что в последнее время практически в два раза выросла цена на огурцы. Кроме того, вторую неделю подряд дорожают рис и гречка. Цена на них не менялась почти год.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины на сегодня являются хлеб и картофель. А самой стабильной остается цена на рыбу и молоко.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка:
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 7 сентября. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 31 августа. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 24 августа. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 17 августа. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 10 августа. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 3 августа. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина. Как расходятся цены в отчетах чиновников и магазинах
Продуктовая корзина Бишкека на 27 июля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 20 июля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 13 июля. Сколько семья тратит на еду
Популярные новости
Уголь Турука. Месторождение досталось компании, созданной всего месяц назад Уголь Турука. Месторождение досталось компании, созданной всего месяц назад
На&nbsp;месторождении Кумтор есть более 100 тонн золота На месторождении Кумтор есть более 100 тонн золота
Мигранты перевели в&nbsp;Кыргызстан $1&nbsp;миллиард 351,1 миллиона с&nbsp;начала года Мигранты перевели в Кыргызстан $1 миллиард 351,1 миллиона с начала года
Шаверма по-питерски. Как кыргызстанцы урбанизируются в&nbsp;России Шаверма по-питерски. Как кыргызстанцы урбанизируются в России
Бизнес
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z
MegaHome: мобильная связь, интернет и&nbsp;цифровое&nbsp;ТВ в&nbsp;одном тарифе от&nbsp;MegaCom MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom
Как счастливчик сорвал куш в&nbsp;более чем полмиллиона сомов в&nbsp;акции FLASH БАНК Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК
Мобильный оператор&nbsp;О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G&nbsp;LTE-сети страны Мобильный оператор О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G LTE-сети страны