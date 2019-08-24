Покупка квартиры. Какой вариант лучше: ипотека, экономия или инвестиции?

Решили приобрести собственное жилье, но денег не так много? Специалисты финансовой компании «Сенти» рассказали 24.kg, как выгоднее купить квартиру: через ипотеку или методом накопления и преумножения.

Какие есть варианты

Вопрос жилья стоит остро практически у каждой семьи. Кто-то хочет переехать в новый, более просторный дом в благоприятном районе, кто-то купить дачу, а кто-то просто свое собственное, хоть и небольшое, жилье.

Вариантов на рынке много. Все чаще появляются различные ипотечные продукты. Вопросом выдачи льготных кредитов для приобретения жилья озаботилось и государство. Но так ли выгодно в Кыргызстане покупать жилье в ипотеку? Давайте рассмотрим пример.

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Представим, что стартовая сумма для получения ипотечного кредита у нас есть. Итак, у нас есть первоначальная сумма в 250 тысяч сомов, доходы в месяц составляют 40 тысяч сомов чистыми, и жилье на данный момент есть. Минимальная сумма, которая нам нужна для проживания, — 15 тысяч сомов в месяц.

На данный момент у нас есть жилье. Квартира, которую мы хотим купить, стоит 2,5 миллиона сомов. У нас есть два варианта вложения денег. Мы можем приобрести квартиру в ипотеку с помощью банка. Обязательное условие — сдавать приобретенную так квартиру в аренду. В нашем случае это будет 15 тысяч сомов в месяц.

А можно вкладывать деньги в облигации, пока не накопится необходимая сумма для покупки квартиры. В этом случае обязательным условием будет необходимость вкладывать полученные проценты с облигаций в облигации. Представим, что доходность облигаций в нашем случае 15 процентов.

Берем ипотеку

Итак, если мы не хотим ждать, а предпочитаем приобрести квартиру прямо сейчас, то мы берем ипотеку. Наши 250 тысяч сомов уйдут на первоначальный взнос. Представим, что ставка по кредиту составляет 20 процентов.

Есть процентные ставки и ниже. Надо только хорошо поискать. Но помните, что при низком проценте нужно попадать под определенные требования по ипотечному кредиту.

Банк выдаст 2 миллиона 250 тысяч сомов, взяв в залог вами же приобретаемую квартиру.

Предположим, вы готовы выплачивать по 40 тысяч сомов ежемесячно на погашение ипотеки. В таком случае срок кредита составит 14 лет. Получив квартиру, вы сдаете ее в аренду по 15 тысяч сомов в месяц — эта сумма уходит на проживание. Через 14 лет квартира ваша.

Вкладываем в облигации

Представим, что вы готовы подождать и накопить деньги с помощью вложений в облигации. Но сколько надо ждать? Давайте посчитаем.

Мы вкладываем стартовую сумму в 250 тысяч сомов в облигации с доходностью 15 процентов годовых. Ваши ежемесячные доходы составляют 40 тысяч сомов, а для проживания нужно 15 тысяч сомов. Остальные 25 тысяч сомов вы вкладываете ежемесячно в облигации с доходностью 15 процентов годовых.

Если посчитать, то вложив вначале 250 тысяч сомов, а потом, каждый месяц добавляя по 25 тысяч сомов и докладывая полученные проценты с облигаций (выплачиваются ежеквартально), вы достигнете отметки в 2,5 миллиона сомов за 57 месяцев, то есть 4 года и 9 месяцев.

Согласитесь, по сравнению с ипотекой, где каждый месяц надо платить 40 тысяч сомов и ждать 14 лет, 57 месяцев с вложениями по 25 тысяч сомов выглядит куда радужнее.

Да, возможно, квартиры подорожают ко времени, пока вы накопите. Но они могут и упасть в цене. В этом случае при ипотеке вы будете необоснованно переплачивать, кредит-то уже взят. А вот в случае с облигациями, наоборот, выиграете. Если даже квартиры подорожают, то можно будет продолжать вкладывать в облигации. Через год у вас будет почти 3,5 миллиона сомов. Но это тоже в случае, если процентные ставки по облигациям останутся на уровне 15 процентов. Они могут и снизиться, и подняться.

Какой вариант выбрать

Давайте посмотрим, что будет, если сопоставить сроки обоих вариантов — по 14 лет.

В случае ипотечного кредита вы приобретаете квартиру за 2,5 миллиона сомов сразу, но выплачиваете за нее 14 лет по 40 тысяч сомов ежемесячно.

В случае накопления через облигации вы вкладываете по 25 тысяч сомов ежемесячно. Через шесть лет вы можете на собственные деньги купить квартиру за 3,5 миллиона сомов. А за 14 лет, если продолжите копить и вкладывать, ничего не покупая, ваша сумма достигнет отметки в 15,5 миллиона сомов!

Плюсы ипотеки — квартира переходит к вам в собственность, как только вы оформите кредит. Кроме того, вы фиксируете ее цену и рассчитываете свои расходы до конца выплат по ипотеке. Рост цен на недвижимость вас не коснется.

Минусы ипотеки — большая переплата и риск падения цен на недвижимость.

Самый главный плюс от накопления через облигации — это сроки и выгода. К тому же вы не становитесь должником банка, а получаете проценты по облигациям.

Минус вложения в облигации: вы не получаете жилье сразу (если это ваша цель), деньги могут обесцениться, а проценты по облигациям могут колебаться. Но это может обернуться и плюсом.

Конечно, чтобы точно выбрать правильное решение, нужно оценить все факторы и исходить из ситуации. Если у вас нет собственного жилья и вам необходима крыша над головой, то в данном случае лучше взять ипотеку.

Наличие определенной суммы для первоначального взноса по ипотеке тоже играет роль в выборе инструмента. Ведь от ее величины может меняться процентная ставка по ипотеке. Есть госпрограммы для повышения доступности жилья по ипотеке, ставки по ним в разы меньше, и в таком случае ипотека может быть более выгодным вариантом.

Поэтому надо взвесить все плюсы и минусы, рассчитать, проконсультироваться у специалистов и принять верное решение.

Материал подготовлен при поддержке финансовой компании «Сенти».