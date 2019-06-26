Борьба с контрабандой. Когда правительство не видит очевидного

Правительство Кыргызстана продолжает делать вид, что ничего страшного в стране не происходит. Не пугают ни падение объемов налоговых поступлений, ни огромный поток неконтролируемого ввоза товаров в страну.

Депутаты Жогорку Кенеша почти полтора месяца собирались рассмотреть вопрос об огромном потоке контрабанды в страну. Но то правительству было некогда, то депутаты не могли собраться. В итоге обсуждать злободневную тему они решили за несколько дней до выхода на летние каникулы. Но и это заседание показало, что рассчитывать на оперативные меры не приходится.

Есть только незаконный ввоз

Докладчиком по вопросу выступил вице-премьер-министр Жениш Разаков. Хотя изначально депутаты требовали отчета именно главы правительства. Но Мухаммедкалый Абылгазиев в это время рассказывал депутатам другого комитета о переговорах по «Кумтору».

Жениш Разаков начал с того, что СМИ не совсем верно трактуют происходящее на границе: надо говорить не о контрабанде, а о незаконном ввозе товаров в страну.

«Контрабанда — это серьезное преступление. У нас на границе с Казахстаном нет таможенных постов, поэтому нельзя говорить о контрабанде. Речь о попытках незаконного ввоза товаров в страну», — отметил Жениш Разаков.

Он рассказал о том, что делает кабинет министров, чтобы снизить поток неучтенки.

Одним из самых действенных инструментов оказалось банальное создание мобильных групп и постов близ границы.

С 1 октября 2018 года близ четырех контрольно-пропускных пунктов вдоль кыргызско-казахской госграницы работают временные пункты транспортного контроля и учета товаров. Во всех пунктах действует автоматизированная система по учету сопроводительных накладных, позволяющая в онлайн-режиме направлять информацию в территориальные налоговые органы о ввозимых грузах из стран Евразийского экономического союза.

По данным Налоговой службы, за пять месяцев 2019-го в бюджет поступило 9 миллиардов 166,1 миллиона сомов косвенных налогов.

В том числе от НДС на импорт — 6 миллиардов 536,4 миллиона, акциза на импорт — 2 миллиарда 529,8 миллиона сомов. При этом с 1 января по 10 июня 2019 года по товарам, ввезенным автомобильным транспортом через временные пункты, оформлено 45 тысяч 384 сопроводительных документа.

Не согласился Жениш Разаков и с тем, что уровень незаконного ввоза в страну топлива может достигать 40 процентов от общего объема рынка. Чиновник считает, что цифры явно завышены.

Скорее всего, он имел в виду сообщения официальных поставщиков топлива о том, что каждый четвертый литр топлива в стране — контрабандный. Нефтетрейдеры считают, что в 2018 году доля теневого оборота ГСМ в Кыргызстане составила 25 процентов.

Отчасти их данные подтверждают и официальные сообщения госорганов, которые после нагоняя от премьер-министра стали активно выявлять контрабанду.

Только по данным Пограничной службы, с января по май 2019-го пресечено 39 фактов незаконного перемещения ГСМ через кыргызско-казахскую границу на 15 миллионов 158 тысяч 475 сомов.

«Мы признаем, что незаконный ввоз есть. Но считаем, что нефтетрейдеры дают неверную информацию. Может быть, незаконный ввоз ГСМ составляет до 15 процентов, максимум 20 процентов», — заявил на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Как бороться с контрабандой ГСМ

При обсуждении вопросов борьбы с незаконным ввозом топлива в страну оказалось, что у государства, по сути, нет действенных рычагов для борьбы с ним. Более того, оно не может даже прекратить продажу топлива на дому.

Глава Налоговой службы Тенизбек Абжапаров сообщил, что штрафы за незаконную продажу ГСМ составляют всего 1 тысячу сомов.

Кроме того, по закону при пересечении границы Казахстана можно заезжать в Кыргызстан с полным баком топлива и везти канистру с 20 литрами топлива. Именно этим и пользуются контрабандисты. Они по нескольку раз в сутки, чаще ночью, проходят границу и провозят топливо из Казахстана. Довольно часто в таких автомобилях установлены дополнительные баки.

Решать вопрос с огромными потоками топлива, которое поступает в страну, правительство планирует подписанием с Казахстаном соглашения о беспошлинном импорте бензина.

«Переговоры завершаются. Есть информация, что подписан протокол между рабочими группами по итогам переговоров. Это значит, что в ближайшее время выйдем на подписание соглашения. Мы рассчитываем, что после этого объем незаконного ввоза ГСМ снизится», — отметил Жениш Разаков.

Есть только две нестыковки. Во-первых, переговоры по соглашению об импорте топлива из Казахстана ведут второй год. И каждый раз власти обещают, что вот-вот, буквально на днях его подпишут, но результата до сих пор нет.

Во-вторых, соглашение коснется только импорта бензина. Дизельное топливо оно не затрагивает.

А именно на солярке ездит вся спецтехника, в том числе и сельскохозяйственная. Цена на нее растет постоянно и почти сравнялась с бензином марки А-95. Поэтому фермеру проще купить дизель у контрабандистов на 5-7 сомов дешевле, чем ждать помощи государства.

Правительство готовит запрет ввоза ГСМ автомобильным транспортом.

В новом соглашении с Казахстаном, кстати, прописано, что топливо будут завозить только по железной дороге. Но и в этом случае непонятно, как правительство ограничит ввоз топлива через границу простым гражданам. Ведь топливо в дополнительных баках или просто в канистрах перевозят именно они. Не может же государство запретить человеку пересекать границу несколько раз в день на личном транспорте.

100 дней на борьбу

Депутаты отнеслись к отчету скептически. Они обратили внимание не только на большие объемы незаконного ввоза топлива, но и многих других товаров — леса, муки, овощей, фруктов, сигарет.

«В случае с контрабандой мы не должны говорить только о ГСМ. В Узбекистан перестали пускать кыргызстанский цемент, а кыргызские власти разрешают ввозить все. Для нас все равно, что ввозят, все открыто, а для нашей продукции создают препятствия», — заявил депутат Бакирдин Субанбеков.

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На это глава Налоговой службы Тенизбек Абжапаров сообщил, что в первом квартале 2019 года в страну официально завезли ГСМ на 9,9 миллиарда сомов, что больше объемов 2018-го.

При этом он признал: есть информация, что муку и зерно в страну ввозят контрабандно, официальные цифры подтверждают, что ввоз по сравнению с прошлым годом увеличился.

«В Кыргызстан ввозится все: лес и другие материалы, машины и так далее. Это, возможно, связано с тем, что национальные валюты других стран потеряли свои позиции, а наш сом стабилен. В связи с этим, в этих странах все дешевле, чем у нас. Нужно еще раз внимательно посмотреть позиции национальной валюты. Я предлагаю не завозить лес из других стран, а использовать отечественные лесоматериалы», — предложил депутат Урматбек Самаев.

Министр экономики Санжар Муканбетов сообщил, что рассмотрит этот вопрос.

Неважно, как это назвать, контрабанда или незаконный ввоз. Суть от этого не меняется. Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко

«Правительство должно принимать действенные меры по борьбе с тем потоком неучтенных товаров, которые попадают в страну», — считает Наталья Никитенко.

Депутаты даже хотели признать работу правительства по борьбе с контрабандой неудовлетворительной. Но правительство попросило не торопиться и дать время для реализации всех планов. Депутаты согласились. Рассмотрение вопроса о контрабанде перенесли на октябрь.

Теперь у правительства есть чуть больше трех месяцев, чтобы изменить ситуацию. А дальше либо депутаты займутся более насущными политическими вопросами, либо кабмину придется выдержать серьезный экзамен. И не факт, что оно его сдаст.