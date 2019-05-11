15:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина (36)

Продуктовая корзина Бишкека на 11 мая. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 4 мая. Сколько семья тратит на еду

За неделю стоимость минимального набора подорожала еще на 43,5 сома – до 4 тысяч 348,5 сома.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. За последние семь дней стоимость нашей корзины значительно снизилась.

При этом цены на мясо, крупы и хлеб остаются практически неизменными уже несколько месяцев. А вот стоимость овощей и фруктов все время меняется. Например, на этой неделе значительно подорожали свежие помидоры и перец.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 78,5 сома. Отчасти это связано с тем, что с весной начинают дорожать свежие овощи и фрукты. Так, например, в начале мая в супермаркетах практически перестали продавать репчатый луч урожая прошлого года. Сейчас на прилавках только лук урожая 2019 года, но цена на него довольно высокая.

Кроме того, стала дорожать морковь и по-прежнему высокой остается цена на свежую капусту. Неприятным сюрпризом этой недели стало резкое подорожание сахара – сразу на 3 сома.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка:
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 4 мая. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 27 апреля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 20 апреля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 13 апреля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 6 апреля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 30 марта. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 23 марта. Сколько семья тратит на еду
В Бишкеке на зарплату можно купить в 3,8 раза продуктов меньше, чем в Москве
Продуктовая корзина Бишкека на 16 марта. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 9 марта. Сколько семья тратит на еду
Популярные новости
Из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан по&nbsp;подложным документам перевели 12&nbsp;миллионов рублей Из России в Кыргызстан по подложным документам перевели 12 миллионов рублей
Кушбакали Тажибаев: Мораторий на&nbsp;добычу урана вернет Кыргызстан в&nbsp;каменный век Кушбакали Тажибаев: Мораторий на добычу урана вернет Кыргызстан в каменный век
Депутаты решили проверять Нацбанк параллельно со&nbsp;Счетной палатой Депутаты решили проверять Нацбанк параллельно со Счетной палатой
Монету &laquo;1000-летие эпоса &laquo;Манас&raquo; продали за&nbsp;80&nbsp;тысяч сомов на&nbsp;аукционе Монету «1000-летие эпоса «Манас» продали за 80 тысяч сомов на аукционе
Бизнес
С&nbsp;7&nbsp;июня 2019 года открывается регулярный рейс по&nbsp;маршруту Ош&nbsp;&mdash; Алматы С 7 июня 2019 года открывается регулярный рейс по маршруту Ош — Алматы
Халык Банк поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! Халык Банк поздравил ветеранов с Днем Победы!
Elite House: Сносить дома на&nbsp;Южной магистрали не&nbsp;будут Elite House: Сносить дома на Южной магистрали не будут
9&nbsp;Мая на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; будет играть духовой оркестр 9 Мая на АЗС сети «Газпромнефть» будет играть духовой оркестр