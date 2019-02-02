Марк Цукерберг за сутки стал богаче на $6,2 миллиарда

Основатель Facebook Марк Цукерберг за один день стал богаче на $6,2 миллиарда. Это произошло после того, как компания опубликовала отчет за 2018 год, сообщило агентство Bloomberg.

В документе отмечено, что прибыль компании выросла на 39 процентов (до $22,1 миллиарда), а размер совокупной выручки — на 37 процентов (до $55,8 миллиарда).

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После обнародования данных акции корпорации за сутки подорожали на 11 процентов, это крупнейший взлет ценных бумаг Facebook с 2016 года.

По информации агентства, несмотря на многочисленные скандалы, в которые компания была вовлечена в 2018-м, ее прибыль растет. Благодаря этому 34-летний Марк Цукерберг поднялся до пятого места в рейтинге богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index.