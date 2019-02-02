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Экономика

На трассе Бишкек — Ош построят противолавинную галерею за $40 миллионов

В 2019 году на трассе Бишкек — Ош начнут строительство противолавинной галереи площадью около 5,8 гектара. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог.

По его данным, галерея закрытого типа появится в ущелье Чычкан на 246-м километре дороги Бишкек — Ош. Проект предусматривает, что ширина дороги внутри галереи составит 9,5 метра, проезжей части —  7 метров. Планируется обустройство освещения внутри галереи и на обоих порталах.

Деньги на объект в виде гранта в 4,3 миллиарда японских иен (около $40 миллионов) дает Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Подрядчиком строительных работ JICA выбрала японскую компанию CTI Engineering International.
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