В 2019 году на трассе Бишкек — Ош начнут строительство противолавинной галереи площадью около 5,8 гектара. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог.

По его данным, галерея закрытого типа появится в ущелье Чычкан на 246-м километре дороги Бишкек — Ош. Проект предусматривает, что ширина дороги внутри галереи составит 9,5 метра , проезжей части — 7 метров . Планируется обустройство освещения внутри галереи и на обоих порталах.

Деньги на объект в виде гранта в 4,3 миллиарда японских иен (около $40 миллионов) дает Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Подрядчиком строительных работ JICA выбрала японскую компанию CTI Engineering International.