Дословно. Президент Садыр Жапаров

Сегодня Садыр Жапаров выступил на II съезде адвокатов.

Президент отметил, что они являются одним из столпов, на которых держится защита принципа верховенства закона и прав человека при осуществлении правосудия.

«История кыргызского правосудия исполнена примеров, убеждающих нас в том, каким невероятным случайностям может быть подвержена человеческая судьба, оказавшаяся на весах Фемиды», — сказал глава государства.