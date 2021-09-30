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Дословно

Дословно. Президент Садыр Жапаров

Сегодня Садыр Жапаров выступил на II съезде адвокатов.

Президент отметил, что они являются одним из столпов, на которых держится защита принципа верховенства закона и прав человека при осуществлении правосудия. 

«История кыргызского правосудия исполнена примеров, убеждающих нас в том, каким невероятным случайностям может быть подвержена человеческая судьба, оказавшаяся на весах Фемиды», — сказал глава государства.

Непросто выбраться из-под жерновов кыргызского правосудия, случайно попавши в них.

Садыр Жапаров
Ссылка: https://24.kg/doslovno/208859/
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