Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»

Хотите выиграть фантастическое путешествие на двоих или стать счастливым обладателем новенького кроссовера Rеnаult Kаptur? Для этого необходимо всего лишь заправить свой автомобиль в сети АЗС «Газпромнефть» и стать участником масштабной акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!».

Что на кону

Акция состоит из трех этапов продолжительностью по 2 месяца — с 20 апреля по 21 июня, с 22 июня по 23 августа и с 24 августа по 25 октября. По завершении каждого этапа среди участников будет разыграно:

— 5 телевизоров,

— 5 ноутбуков,

— 10 спортивных велосипедов 2018 года,

— 10 смартфонов,

— 10 авторегистраторов с ночным видением,

— 10 клубных карт в фитнес-клуб,

— 5 автомобильных пуско-зарядных устройств,

— 30 сертификатов на получение премиального топлива G-Drivе.

Главным призом первого и второго этапов будет путешествие на двоих в любую страну мира

Кульминацией акции станет розыгрыш нового кроссовера Rеnаult Kаptur 2018 года, исполненного в уникальном дизайнерском решении, спроектированном специально для акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!». За автомобиль смогут побороться все участники акции.

Общий призовой фонд акции составит 258 ценных призов.

Как стать участником акции

Чтобы стать участником акции и попытать удачу в розыгрыше ценных призов, необходимо заправляться на АЗС «Газпромнефть» и проставлять печати за каждые 10 литров в купоне участника. За заправку премиальным топливом G-Drivе за каждые 10 литров участник акции получает две печати. В акции участвуют все виды топлива.

Собрав 10 печатей, купон следует обменять на скретч-карту и зарегистрировать ее код на сайте акции www.gpn-prоmо.kg либо QR-код в мобильном приложении «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!».

Больше литров — больше шансов!

Чем больше кодов скретч-карт вы зарегистрируете, тем выше шансы выиграть ценные призы. Розыгрыш будет проводиться в прямом эфире радиостанции с помощью генератора случайных чисел RАNDОM в присутствии комиссии, членами которой являются независимые эксперты. Информация о точной дате, времени и месте розыгрыша будет размещена на АЗС «Газпромнефть» за 2 недели до окончания каждого этапа акции.

Информация о победителях акции будет размещена в течение 5 календарных дней после проведения розыгрыша на АЗС «Газпромнефть», на сайте www.gpn-prоmо.kg, в Единой службе поддержки клиентов по телефону 5151.

Сеть АЗС «Газпромнефть» реализует нефтепродукты экологического стандарта Евро-5 производства Омского нефтеперерабатывающего завода. «Газпромнефть — Омский НПЗ» является одним из наиболее высокотехнологичных заводов России и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в мире.

Сеть АЗС «Газпромнефть»: мы делаем больше для тех, кто в пути!