«Элдик Банк»: ГД ООН — площадка для ответственного бизнеса

21 января состоялось первое заседание Совета директоров Сети Глобального договора ООН в Центральной Азии. В работе заседания принял участие председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев, который является членом Совета директоров Сети.

В рамках встречи были рассмотрены итоги деятельности Сети за 2023–2025 годы, а также обсуждены ключевые подходы к формированию стратегии работы на период 2026–2030 годов.

Представленная стратегия предусматривает развитие партнерских форматов взаимодействия между компаниями, экспертным сообществом и международными партнерами, реализацию совместных инициатив, продвижение лучших практик устойчивого развития, а также использование аналитических и исследовательских инструментов для формирования устойчивых бизнес-решений и повышения конкурентоспособности компаний региона.

Отметим, что ОАО «Элдик Банк» является активным участником Глобального договора ООН и стал первым банком Кыргызской Республики, присоединившимся в 2023 году к Сети, наряду с более чем 17 тысячами крупнейших компаний из 160 стран мира.

Председатель Правления банка Уланбек Ногаев — единственный представитель Кыргызской Республики, вошедший в состав Совета директоров Сети ГД ООН в Центральной Азии.

Комментируя итоги заседания, Уланбек Ногаев отметил, что Сеть Глобального договора ООН является значимой международной платформой для продвижения принципов устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса. По его словам, участие в Сети позволяет компаниям внедрять лучшие международные практики, усиливать вклад в социальное и экологическое развитие, а также повышать качество корпоративного управления. В этой связи он призвал представителей бизнес-сообщества Кыргызстана активнее присоединяться к Сети Глобального договора ООН и использовать ее потенциал для устойчивого и долгосрочного развития.

Справочно: Сеть Глобального договора ООН в Центральной Азии объединяет более ста компаний из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, заявивших о своей приверженности принципам ответственного ведения бизнеса и готовности предпринимать практические шаги по достижению Целей устойчивого развития.

В состав Совета директоров Сети Глобального договора ООН в Центральной Азии входят представители компаний региона:

  • Умут Шаяхметова, JSC Halyk Bank;
  • Серик Толукпаев, Aitas KZ JSC;
  • Зафар Хашимов, FE Anglesey Food LLC;
  • Эдгард Бо Шахин, Schneider Electric LLP Kazakhstan;
  • Уланбек Ногаев, OJSC Eldik Bank;
  • Асель Тасмагамбетова, CAIER, LLP Telli Kazakhstan, Shoqan Walikhanov Private School, Sabi Foundation;
  • Баглана Мусина, Freedom Shapagat Corporate Fund;
  • Александр Гужавин, Qazaq National Parks Ltd;
  • Ерлан Досымбеков, JV Ernst and Young Advisory LLC.

