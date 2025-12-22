Впервые в Кыргызстане «Элдик Банк» получил международный сертификат ISO 27001:2022. Банк успешно прошел независимую проверку и официально подтвердил соответствие своей системы управления информационной безопасностью международному стандарту ISO 27001:2022. Это один из самых признанных и строгих стандартов в мире по защите данных.

Получение сертификата означает, что банк внедрил комплексный подход к безопасности: надежно защищает данные клиентов и партнеров, управляет рисками и использует современные методы предотвращения киберугроз.

В рамках подготовки банк обновил внутренние процессы, улучшил политики безопасности и повысил квалификацию сотрудников.

«Получение сертификата ISO 27001:2022 — важный шаг в укреплении доверия наших клиентов и партнеров. Это подтверждает, что банк обеспечивает высокий уровень защиты информации и следует лучшим мировым практикам в области кибербезопасности», — отметил председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.

Соответствие стандарту открывает банку дополнительные возможности для развития цифровых сервисов и сотрудничества с международными организациями, где ISO 27001 является обязательным или рекомендуемым требованием. Банк продолжит совершенствовать системы и процессы информационной безопасности, чтобы обеспечивать надежную защиту данных в условиях растущих киберугроз.

