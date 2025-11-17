Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»

«BAKAI Страхование» представило новый онлайн-сервис для оформления страхования путешественников, который позволяет полностью оформить полис в цифровом формате — через сайт или приложение BakAi. Теперь клиентам не нужно посещать офис или ждать звонков менеджера: весь процесс занимает всего несколько минут.

Онлайн-сервис для страхования путешественников создан для того, чтобы сделать страхование поездок за границу максимально простым, удобным и доступным.

Чтобы оформить полис, клиенту достаточно:

открыть раздел страхования в приложении BakAi или перейти по ссылке policy.insurancebakai.kg/vzr; пройти короткую регистрацию; ввести данные для расчета стоимости; оплатить полис онлайн.

Система автоматически формирует готовый страховой полис для страхования путешественников, который можно сохранить в электронном виде или распечатать.

Для пользователей приложения BakAi процесс еще проще — оформить страховку можно прямо в смартфоне в несколько кликов.

Преимущества нового сервиса:

• доступен 24/7 — оформить полис можно в любое время, даже перед вылетом;

• 3–5 минут на оформление — никаких очередей, визитов и звонков;

• удобная онлайн-оплата в один шаг;

• юридическая значимость — полис формируется автоматически и соответствует международным требованиям;

• безопасность данных — сервис работает в соответствии с международными стандартами защиты.

Мы стремимся сделать страхование максимально простым, удобным и современным.

Новый онлайн-сервис для страхования путешественников позволяет клиентам открыть полис буквально за пару минут — через сайт или приложение BakAi — и путешествовать с полной уверенностью, что они под защитой BAKAI.