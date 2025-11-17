19:15
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Бизнес

Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»

 

«BAKAI Страхование» представило новый онлайн-сервис для оформления страхования путешественников, который позволяет полностью оформить полис в цифровом формате — через сайт или приложение BakAi. Теперь клиентам не нужно посещать офис или ждать звонков менеджера: весь процесс занимает всего несколько минут.

Онлайн-сервис для страхования путешественников создан для того, чтобы сделать страхование поездок за границу максимально простым, удобным и доступным.

Чтобы оформить полис, клиенту достаточно:

  1. открыть раздел страхования в приложении BakAi или перейти по ссылке policy.insurancebakai.kg/vzr;

  2. пройти короткую регистрацию;

  3. ввести данные для расчета стоимости;

  4. оплатить полис онлайн.

Система автоматически формирует готовый страховой полис для страхования путешественников, который можно сохранить в электронном виде или распечатать.
Для пользователей приложения BakAi процесс еще проще — оформить страховку можно прямо в смартфоне в несколько кликов.

Преимущества нового сервиса:

• доступен 24/7 — оформить полис можно в любое время, даже перед вылетом;
3–5 минут на оформление — никаких очередей, визитов и звонков;
• удобная онлайн-оплата в один шаг;
• юридическая значимость — полис формируется автоматически и соответствует международным требованиям;
• безопасность данных — сервис работает в соответствии с международными стандартами защиты.

Мы стремимся сделать страхование максимально простым, удобным и современным.

Новый онлайн-сервис для страхования путешественников позволяет клиентам открыть полис буквально за пару минут — через сайт или приложение BakAi — и путешествовать с полной уверенностью, что они под защитой BAKAI.

Оформите полис прямо сейчас онлайн через приложение BakAi.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/351246/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
«BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
«BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
Популярные новости
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
Бизнес
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в&nbsp;&laquo;BAKAI Страхование&raquo; Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих &laquo;Мамлекеттик&raquo; Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
17 ноября, понедельник
19:04
Министр энергетики проверил добычу и цены на уголь на Кара-Кече и Ак-Улаке Министр энергетики проверил добычу и цены на уголь на К...
19:02
На Иссык-Куле убили мужчину. Причастные к убийству сотрудники милиции задержаны
18:53
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
18:41
Казахстан объявил в международный розыск блогера Mellstroy
18:22
В столице Филиппин тысячи людей вышли на протест против коррупции