«Элдик Банк» и АБР запускают проект по поддержке аграриев Кыргызстана

ОАО «Элдик Банк» приступает к реализации проекта «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве Кыргызской Республики», финансируемого Азиатским банком развития. Сегодня состоялось подписание Проектного соглашения между сторонами в лице председателя правления ОАО «Элдик Банк» Уланбека Ногаева и странового директора Постоянного представительства Азиатского банка развития в Кыргызской Республике Чжэн Ву.

В рамках проекта «Элдик Банку» будет выделен субсидиарный кредит в национальной валюте, эквивалентный 13 миллионам долларов США. Средства будут направлены на льготное кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в плодоовощном секторе страны.

Кредитные средства будут предоставляться:

  • до $5 миллионов (эквивалент в национальной валюте);
  • сроком до 10 лет;
  • процентная ставка — 6 процентов годовых (ЭПС - от 6,23 процента).

Целевое использование кредитных средств: инвестиции в основные средства, направленные на развитие сельского хозяйства и повышение эффективности агробизнеса. Основные направления финансирования включают:

  • послеуборочное хранение, переработка и реализация плодоовощной продукции, включая приобретение новых транспортных средств и оборудования;
  • производство и/или поставка сельскохозяйственных технологий и логистики, а также поставка сельскохозяйственных ресурсов и услуг, необходимых для производства плодоовощной продукции;
  • строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений, если такие расходы соответствуют критериям приемлемости проектов;
  • инвестиции в оборудование с добавленной стоимостью.

«Этот проект — яркий пример того, как международное партнерство способствует укреплению экономики Кыргызской Республики. Мы создаем устойчивую систему поддержки фермеров и переработчиков, чтобы сельское хозяйство стало источником стабильного роста и экспорта», — отметил Уланбек Ногаев.

«Мы приветствуем «Элдик Банк» как еще одно финансовое учреждение, присоединившееся к Проекту развития устойчивых к изменению климата сельскохозяйственных цепочек добавленной стоимости при поддержке АБР.

Обширная сеть и опыт «Элдик Банка» помогут расширить доступ к целевому и доступному финансированию для малых и средних агропредприятий в сфере садоводства, что будет способствовать укреплению климатической устойчивости и улучшению условий жизни в сельской местности», — отметил директор Постоянного представительства АБР в Кыргызской Республике Чжэн Ву.

Проект «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве» направлен на создание благоприятных условий для увеличения поставок свежей и переработанной плодоовощной продукции на внутренний и международные рынки.

Главная цель инициативы — укрепление и развитие производственно-сбытовых цепочек, которые обеспечат не только увеличение объемов и повышение качества продукции, но и внедрение современных технологий в процессы производства, хранения и переработки, тем самым способствуя повышению конкурентоспособности кыргызстанской продукции. Реализация проекта станет важным шагом в осуществлении государственной политики в области развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/350746/
