MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»

Пенсионеры заслуживают особого внимания, и MBANK приготовил для вас по-настоящему выгодное предложение. Теперь ваши повседневные покупки могут приносить дополнительную пользу!

Как это работает? Все просто:

Берите карту «Элкарт» для пенсионеров.

Оплачивайте покупки через POS-терминал на сумму от 50 сомов.

Получайте кешбэк до 10 процентов прямо на карту!

Вот что ждет держателей карты «Элкарт»:

10 процентов кешбэка на покупки в категории «Здоровье» — аптеки, больницы, лаборатории и даже услуги скорой помощи;

5 процентов кешбэка на все остальные покупки;

до 1 тысячи сомов кешбэка каждый месяц;

2 процента годовых на остаток по карте (до 1 тысячи сомов в месяц);

бесплатные выпуск и обслуживание карты.

Акция действует до 31 декабря 2025 года.



Чтобы оформить карту «Элкарт», достаточно обратиться в любой филиал MBANK. Никаких сложностей, только забота и реальная выгода.



С картой «Элкарт» от MBANK ваши расходы превращаются в доход, а каждое нажатие кнопки на терминале — в шаг к финансовой свободе.

Не упустите шанс позаботиться о себе с пользой!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.