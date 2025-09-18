MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»

Пенсионеры заслуживают особого внимания, и MBANK приготовил для вас по-настоящему выгодное предложение. Теперь ваши повседневные покупки могут приносить дополнительную пользу!
Как это работает? Все просто:
Берите карту «Элкарт» для пенсионеров.
Оплачивайте покупки через POS-терминал на сумму от 50 сомов.
Получайте кешбэк до 10 процентов прямо на карту!
Вот что ждет держателей карты «Элкарт»:
- 10 процентов кешбэка на покупки в категории «Здоровье» — аптеки, больницы, лаборатории и даже услуги скорой помощи;
- 5 процентов кешбэка на все остальные покупки;
- до 1 тысячи сомов кешбэка каждый месяц;
- 2 процента годовых на остаток по карте (до 1 тысячи сомов в месяц);
- бесплатные выпуск и обслуживание карты.
Акция действует до 31 декабря 2025 года.
Чтобы оформить карту «Элкарт», достаточно обратиться в любой филиал MBANK. Никаких сложностей, только забота и реальная выгода.
С картой «Элкарт» от MBANK ваши расходы превращаются в доход, а каждое нажатие кнопки на терминале — в шаг к финансовой свободе.
Не упустите шанс позаботиться о себе с пользой!
Лицензия № 014 НБ КР.