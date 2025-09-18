18:15
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Бизнес

MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»

Пенсионеры заслуживают особого внимания, и MBANK приготовил для вас по-настоящему выгодное предложение. Теперь ваши повседневные покупки могут приносить дополнительную пользу!

Как это работает? Все просто:

Берите карту «Элкарт» для пенсионеров.

Оплачивайте покупки через POS-терминал на сумму от 50 сомов.

Получайте кешбэк до 10 процентов прямо на карту!

Вот что ждет держателей карты «Элкарт»:

  • 10 процентов кешбэка на покупки в категории «Здоровье» — аптеки, больницы, лаборатории и даже услуги скорой помощи;
  • 5 процентов кешбэка на все остальные покупки;
  • до 1 тысячи сомов кешбэка каждый месяц;
  • 2 процента годовых на остаток по карте (до 1 тысячи сомов в месяц);
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты.

Акция действует до 31 декабря 2025 года.

Чтобы оформить карту «Элкарт», достаточно обратиться в любой филиал MBANK. Никаких сложностей, только забота и реальная выгода.

С картой «Элкарт» от MBANK ваши расходы превращаются в доход, а каждое нажатие кнопки на терминале — в шаг к финансовой свободе.

Не упустите шанс позаботиться о себе с пользой!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/344002/
просмотров: 217
