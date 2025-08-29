«Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило ОАО «Элдик Банк» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «B+» с прогнозом «Стабильный». Этот результат отражает устойчивое финансовое положение банка, а также последовательную поддержку со стороны государства. Присвоение рейтинга, соответствующего суверенному уровню Кыргызстана, подтверждает стратегическую значимость «Элдик Банка» для национальной экономики и его ключевую роль в развитии финансового сектора страны.

В своем отчете агентство подчеркнуло, что «Элдик Банк» является крупнейшим банком Кыргызстана с активами свыше 200 миллиардов сомов, успешно прошедшим докапитализацию на 61,5 миллиарда сомов (около $700 миллионов), что позволило существенно укрепить его финансовую базу и расширить возможности для финансирования масштабных инфраструктурных проектов.

S&P также отметило стратегический фокус банка на развитие сельского хозяйства, потребительского кредитования и инфраструктурного финансирования, а важным направлением названа цифровая трансформация и интеграция компании ООО «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан) в экосистему банка, что открывает новые перспективы для клиентов и позволяет расширить спектр современных услуг.

S&P отдельно подчеркнуло высокую системную значимость «Элдик Банка» как государственного связанного предприятия (GRE) и отметило его планы по выходу на международные рынки долгового и акционерного капитала.

Присвоение рейтинга «B+» поддерживает стратегию, предусматривающей в том числе дебютное размещение еврооблигаций в начале 2026 года.

Председатель Правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев отметил: «Присвоение международного рейтинга S&P Global Ratings — это важная веха в истории «Элдик Банка» и всей банковской системы Кыргызстана. Этот результат — признание нашей устойчивости, прозрачности и стратегической роли в развитии национальной экономики. Полученный рейтинг укрепляет доверие международных инвесторов и открывает новые возможности для финансирования крупных инфраструктурных проектов».

