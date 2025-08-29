16:37
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Бизнес

«Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило ОАО «Элдик Банк» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «B+» с прогнозом «Стабильный». Этот результат отражает устойчивое финансовое положение банка, а также последовательную поддержку со стороны государства. Присвоение рейтинга, соответствующего суверенному уровню Кыргызстана, подтверждает стратегическую значимость «Элдик Банка» для национальной экономики и его ключевую роль в развитии финансового сектора страны.

В своем отчете агентство подчеркнуло, что «Элдик Банк» является крупнейшим банком Кыргызстана с активами свыше 200 миллиардов сомов, успешно прошедшим докапитализацию на 61,5 миллиарда сомов (около $700 миллионов), что позволило существенно укрепить его финансовую базу и расширить возможности для финансирования масштабных инфраструктурных проектов.

Читайте по теме
Начало построения цифровой экосистемы: глава кабмина о покупке Beeline госбанком

S&P также отметило стратегический фокус банка на развитие сельского хозяйства, потребительского кредитования и инфраструктурного финансирования, а важным направлением названа цифровая трансформация и интеграция компании ООО «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан) в экосистему банка, что открывает новые перспективы для клиентов и позволяет расширить спектр современных услуг.

S&P отдельно подчеркнуло высокую системную значимость «Элдик Банка» как государственного связанного предприятия (GRE) и отметило его планы по выходу на международные рынки долгового и акционерного капитала.

Присвоение рейтинга «B+» поддерживает стратегию, предусматривающей в том числе дебютное размещение еврооблигаций в начале 2026 года.

Председатель Правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев отметил: «Присвоение международного рейтинга S&P Global Ratings — это важная веха в истории «Элдик Банка» и всей банковской системы Кыргызстана. Этот результат — признание нашей устойчивости, прозрачности и стратегической роли в развитии национальной экономики. Полученный рейтинг укрепляет доверие международных инвесторов и открывает новые возможности для финансирования крупных инфраструктурных проектов».

Лицензии НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/341497/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
«Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
«Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны
Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за пять месяцев
«Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
«Элдик Банк» — партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
Бизнес
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
Оформите в&nbsp;BakAi ОСАГО для близких и&nbsp;родных Оформите в BakAi ОСАГО для близких и родных
O!Store приглашает жителей Оша на&nbsp;открытие нового филиала с&nbsp;шоу и&nbsp;подарками O!Store приглашает жителей Оша на открытие нового филиала с шоу и подарками
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
29 августа, пятница
16:37
В Ала-Букинском районе полыхают горы В Ала-Букинском районе полыхают горы
16:30
Валентина Шевченко проведет защиту титула 15 ноября на UFC 322
16:21
«Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
16:16
Российский блогер Хабибка снял танцевальный ролик на площади Ала-Тоо в Бишкеке
16:04
В Кыргызстане ВВП за 7 месяцев превысил 865 миллиардов сомов