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Бизнес

В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер

Квaдpиллион операций в секунду и национальная цифровая инфраструктура ИИ-уровня — все это через 10 дней запустят в соседней стране.

Казахстан стал первым в ЦА официальным партнером NVIDIA по платформе H200. Суперкомпьютер прибыл в Алматы и будет установлен в дата-центре Kazakhtelecom. По данным руководства компании, запуск системы запланирован на начало июля.

«Машина оснащена 6,7 миллиона CUDA-ядер и мощностью порядка 1 600 петаFLOPS в формате FP16 — что эквивалентно квадриллиону операций в секунду. Представьте: устройство анализирует огромный массив данных супербыстро, за доли секунды», — делятся инсайдерской информацией СМИ Казахстана.

Система, по предварительным данным, будет доступна госорганам, национальным компаниям и корпоративным клиентам.

Простым языком — суперкомпьютер поможет предсказывать аварии, автоматизировать нагрузку транспорта, ускорять меддиагностику, переводить системы на местные языки, создавать AI-приложения и платформы.

Казахстан переходит на новый цифровой уровень, строя национальную инфраструктуру. Страна становится технологически готовой интегрировать AI-решения в экономику, медицину, транспортную сферу. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333600/
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