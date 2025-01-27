MBANK, один из ведущих банков Кыргызстана, продолжает укреплять свои позиции в банковской отрасли, предлагая клиентам современные цифровые решения и качественный сервис. Благодаря высокому уровню инноваций и устойчивому росту банк удостоился сразу нескольких престижных наград от ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» — оператора Национальной платежной системы «Элкарт».

Заслуженные победы MBANK



На ежегодной церемонии награждения, организованной ЗАО «МПЦ», MBANK был признан победителем в трех номинациях:

Банк года по исходящим С2В-платежам в ELQR. Этот успех подтверждает активное использование клиентами MBANK современных инструментов оплаты, таких как ELQR, что способствует развитию цифровой экономики страны. Банк года по количеству активных пользователей в ELQR. Признание в данной категории подчеркивает лидерство MBANK в продвижении безналичных расчетов среди клиентов и популяризацию технологии ELQR. Банк года по безналичным операциям по картам «Элкарт». MBANK демонстрирует высокую динамику роста использования карт «Элкарт», что свидетельствует о доверии клиентов и удобстве предлагаемых решений.

Эти награды подтверждают важную роль MBANK в развитии цифровых и безналичных финансовых инструментов в Кыргызстане, а также его стремление к совершенствованию клиентского опыта.

Полученные награды — это не только признание достигнутых успехов, но и стимул для дальнейшего развития. MBANK продолжает инвестировать в технологии, улучшать качество своих услуг и расширять возможности для клиентов, внося вклад в цифровизацию финансовой системы страны.

MBANK — Первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.