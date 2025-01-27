19:28
USD 87.45
EUR 91.72
RUB 0.89
Бизнес

MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»

MBANK, один из ведущих банков Кыргызстана, продолжает укреплять свои позиции в банковской отрасли, предлагая клиентам современные цифровые решения и качественный сервис. Благодаря высокому уровню инноваций и устойчивому росту банк удостоился сразу нескольких престижных наград от ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» — оператора Национальной платежной системы «Элкарт».

Заслуженные победы MBANK

На ежегодной церемонии награждения, организованной ЗАО «МПЦ», MBANK был признан победителем в трех номинациях:

  1. Банк года по исходящим С2В-платежам в ELQR. Этот успех подтверждает активное использование клиентами MBANK современных инструментов оплаты, таких как ELQR, что способствует развитию цифровой экономики страны.

  2. Банк года по количеству активных пользователей в ELQR. Признание в данной категории подчеркивает лидерство MBANK в продвижении безналичных расчетов среди клиентов и популяризацию технологии ELQR.

  3. Банк года по безналичным операциям по картам «Элкарт». MBANK демонстрирует высокую динамику роста использования карт «Элкарт», что свидетельствует о доверии клиентов и удобстве предлагаемых решений.

Эти награды подтверждают важную роль MBANK в развитии цифровых и безналичных финансовых инструментов в Кыргызстане, а также его стремление к совершенствованию клиентского опыта.

Полученные награды — это не только признание достигнутых успехов, но и стимул для дальнейшего развития. MBANK продолжает инвестировать в технологии, улучшать качество своих услуг и расширять возможности для клиентов, внося вклад в цифровизацию финансовой системы страны.

MBANK — Первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318069/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
MBANK наградил победителей второго этапа акции «Принимай платежи по QR»
MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
Первые победители акции от MKASSA и Mastercard
Путешествуйте легко: билеты в рассрочку через сервис MTravel
Новогодний депозит от MBANK с рекордной ставкой 16 процентов
Популярные новости
&laquo;Элдик Банк&raquo;: доступное жилье через накопительную ипотеку «Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Администрация ТРЦ &laquo;ЦУМ&raquo; разъясняет ситуацию с&nbsp;арендой торговых площадей Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
Бизнес
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
MegaPay признан &laquo;Партнером года&raquo; Межбанковского процессингового центра MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
Doscredobank наградил победителей акции &laquo;Отправляй, получай и&nbsp;подарки забирай!&raquo; Doscredobank наградил победителей акции «Отправляй, получай и подарки забирай!»
Администрация ТРЦ &laquo;ЦУМ&raquo; разъясняет ситуацию с&nbsp;арендой торговых площадей Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей
27 января, понедельник
19:11
ЕЭК запускает программу по развитию «умных» дорог в странах ЕАЭС ЕЭК запускает программу по развитию «умных» дорог в стр...
19:01
MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 27 января. Что показывают датчики
18:10
В ШОС создан реестр лиц, которые находятся в розыске за терроризм
17:45
Минсельхоз КР потратит $4 миллиона на смету по водоснабжению более 100 сел