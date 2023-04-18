Сотрудники Doscredobank посадили более 3 тысяч саженцев

15 апреля 2023 года прошла ежегодная посадка деревьев в рамках проекта DCB Green, в этом году мероприятие было приурочено к национальной кампании «Жашыл Мурас», которая направлена на увеличение площади лесных насаждений.

В мероприятии приняли участие более 100 сотрудников Doscredobank, а также представители Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики, Лесной службы и Фрунзенского лесхоза. На территории Фрунзенского лесхоза на площади 5 гектаров осуществили посадку более 3 тысяч саженцев фисташковых и миндальных деревьев с закрытой корневой системой.

«Мы рады присоединиться к национальной кампании «Жашыл Мурас» и принять участие в посадке новых лесных насаждений вместе с нашими партнерами и представителями государственных органов. DCB Green — это наша инициатива по устойчивому развитию и сохранению окружающей среды, и мы готовы продолжать прилагать усилия в этом направлении. Каждый саженец, который мы сегодня посадили, будет не только расти и развиваться, но и способствовать улучшению качества воздуха, удержанию почвы и сохранению биоразнообразия. Мы надеемся, что наши действия станут примером для других компаний и граждан, и помогут в достижении целей по сохранению экологии Кыргызстана», — отметили представители Doscredobank.

Посадка осуществлялась под чутким наблюдением Лесной службы и Фрунзенского лесхоза:

«На участке «Боз Болток» Фрунзенского лесного хозяйства, прошла экологическая акция по посадке деревьев, приуроченная к национальной кампании «Жашыл Мурас». Несмотря на непогоду, в мероприятии приняли участие сотрудники Doscredobank. Хочу выразить благодарность за поддержку и полезную инициативу. Мы убеждены, что каждый из нас может внести свой вклад в охрану природы. Поэтому мы призываем всех присоединиться к нашей инициативе по защите окружающей среды и совместными усилиями сохранить экологию Кыргызстана для будущих поколений», — поделился Ишенбек Солтонбеков, директор Фрунзенского лесного хозяйства.