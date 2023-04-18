13:46
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Бизнес

Сотрудники Doscredobank посадили более 3 тысяч саженцев

15 апреля 2023 года прошла ежегодная посадка деревьев в рамках проекта DCB Green, в этом году мероприятие было приурочено к национальной кампании «Жашыл Мурас», которая направлена на увеличение площади лесных насаждений.

В мероприятии приняли участие более 100 сотрудников Doscredobank, а также представители Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики, Лесной службы и Фрунзенского лесхоза. На территории Фрунзенского лесхоза на площади 5 гектаров осуществили посадку более 3 тысяч саженцев фисташковых и миндальных деревьев с закрытой корневой системой.

«Мы рады присоединиться к национальной кампании «Жашыл Мурас» и принять участие в посадке новых лесных насаждений вместе с нашими партнерами и представителями государственных органов. DCB Green — это наша инициатива по устойчивому развитию и сохранению окружающей среды, и мы готовы продолжать прилагать усилия в этом направлении. Каждый саженец, который мы сегодня посадили, будет не только расти и развиваться, но и способствовать улучшению качества воздуха, удержанию почвы и сохранению биоразнообразия. Мы надеемся, что наши действия станут примером для других компаний и граждан, и помогут в достижении целей по сохранению экологии Кыргызстана», — отметили представители Doscredobank.

Посадка осуществлялась под чутким наблюдением Лесной службы и Фрунзенского лесхоза:

«На участке «Боз Болток» Фрунзенского лесного хозяйства, прошла экологическая акция по посадке деревьев, приуроченная к национальной кампании «Жашыл Мурас». Несмотря на непогоду, в мероприятии приняли участие сотрудники Doscredobank. Хочу выразить благодарность за поддержку и полезную инициативу. Мы убеждены, что каждый из нас может внести свой вклад в охрану природы. Поэтому мы призываем всех присоединиться к нашей инициативе по защите окружающей среды и совместными усилиями сохранить экологию Кыргызстана для будущих поколений», — поделился Ишенбек Солтонбеков, директор Фрунзенского лесного хозяйства.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/263628/
просмотров: 2824
Версия для печати
Материалы по теме
Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
Doscredobank вручил ценные подарки по итогам первого этапа акции
Акция! Путешествие мечты с Doscredobank и Avosend!
Инновации для бизнеса: QR-код для моментальных безналичных платежей
Где и как лучше отправить и получить денежные переводы?
Совершай переводы в Doscredobank и получай призы
Doscredobank объявляет о выплате доходов по именным зеленым облигациям
Doscredobank и Paysend. Новые возможности международных денежных переводов
Открытие отделения Doscredobank — Flask Coffee и круглосуточной сберкассы
Круглосуточные отделения Doscredobank — непрерывное обслуживание клиентов 24/7
Популярные новости
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
15 февраля, четверг
13:24
В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельны...
13:23
Безопасный город. Депутат требует освободить от штрафов кареты скорой помощи
13:14
ГКНБ и МВД призывают бизнес не платить дань криминалу и сообщать о таких фактах
13:02
Учителей с низкой квалификацией в школах Кыргызстана не ждут
12:42
Смерть девочки в стоматологии. Депутат недоволен результатами экспертиз