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Бизнес

Коммерческий банк «Кыргызстан» — официальный банк Кыргызского футбольного союза

14 апреля состоялось подписание спонсорского соглашения между Кыргызским футбольным союзом и коммерческим банком «Кыргызстан». Со стороны Кыргызского футбольного союза подпись под контрактом поставил президент Канатбек Маматов, со стороны партнеров соглашение подписал заместитель председателя правления Дастан Курманбаев.

Отметим, банк «Кыргызстан» является официальным банком национальной сборной Кыргызской Республики на протяжении нескольких лет и поддерживает отечественный футбол.

«На сегодня ваш банк является одним из известных и устойчивых банков в стране. Мы с вами не первый год сотрудничаем, в лице коммерческого банка «Кыргызстан» мы получаем надежного спонсора, и это очень позитивное событие для нашей организации», — подчеркнул Канатбек Маматов.

Дастан Курманбаев отметил, что очень важно развитие отечественного футбола и спорта в стране. «Мы сотрудничаем с вашей организацией давно, и от сотрудничества у нас только положительные эмоции. Хотим пожелать национальной сборной по футболу красивых голов, ярких игр и новых побед», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191029/
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