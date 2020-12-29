Услуги «Керемет Банка» теперь и в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!

C «Керемет Банком» осуществлять финансовые операции становится еще удобнее — теперь благодаря совместному проекту с компанией MegaCom не только клиенты банка смогут в считанные секунды пополнять депозиты, счета и погашать займы, а все пользователи мобильного кошелька MegaPay.

В честь запуска проекта первые три МЕСЯЦА, до 31 марта 2021 года, действует АКЦИЯ — услуги «Керемет Банка» доступны БЕЗ КОМИССИИ для всех пользователей MegaPay.

Список услуг MegaPay, доступных клиентам «Керемет Банка»:

погашение кредита по номеру лицевого счета или по платежному коду;

пополнение депозита по номеру лицевого счета или по платежному коду;

пополнение карты по номеру лицевого счета или по платежному коду;

пополнение расчетного счета по номеру лицевого счета или по платежному коду.

В арсенале у клиентов «Керемет Банка» есть функциональный интернет-банкинг и мобильное приложение, но увеличение количества удобных каналов для повышения доступности банковских услуг через современные партнерские digital-решения является одной из стратегических задач банка, ведь они помогают кыргызстанцам получать банковские и другие востребованные сервисы в любой точке страны в круглосуточном режиме.

Клиенты «Керемет Банка» уже сегодня могут самостоятельно подключать интернет-банкинг, дистанционно открывать карточные и расчетные счета, осуществлять переводы, удаленно оформлять и пополнять депозиты, погашать кредиты, оплачивать свыше 200 различных сервисов, а также получать до 30 государственных услуг онлайн.

Подробнее о совместном проекте с мобильным кошельком MegaPay от компании MegaCom и услугах «Керемет Банка» узнавайте через чат на сайте или в круглосуточном контакт-центре банка по номеру (0312) 55 44 44 или (0557) 55 44 44 — WhatsApp.