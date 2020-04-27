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Бизнес

Гуманитарная помощь Dos Credobank

В стране сложилась непростая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением COVID-19. С первых дней введения режимов чрезвычайной ситуации в Кыргызстане и чрезвычайного положения в некоторых районах население испытывает трудности, ограничено передвижение и многие жители остро нуждаются в социальной помощи.

Dos Credobank не остался в стороне и в качестве гуманитарной помощи направил мэрии Оша 1 тысячу продуктовых пакетов для нуждающихся семей. Каждый набор содержит продукты первой необходимости (растительное масло, мука, рис, макароны, чай, сахар, горох) и будет доставлен адресно.

Мы уверены, что наша сила в дружбе и сплоченности. Сообща мы сможем преодолеть все сложности.

 

Dos Credobank стремится оказывать населению качественные банковские услуги дистанционно, без посещения отделений банка. Доступны следующие услуги:

  • управление расчетными счетами через интернет-банкинг, возможность осуществлять переводы в национальной и иностранной валюте;
  • оплата покупок кобрендинговыми картами «О!Деньги» и Beeline;
  • бесплатное обналичивание денежных средств по кобрендинговым картам в банкоматах дружественной сети по всей республике;
  • погашение кредитов через более 300 платежных терминалов Dos Credobank, электронные кошельки MegaРay, Balance.kg, «О!Деньги» и мобильное приложение «Элкарт Мобайл»;
  • оплата коммунальных услуг, мобильной связи, интернета, штрафов и налогов за считанные минуты через электронные кошельки MegaРay, Balance.kg, «О!Деньги»;
  • консультации по банковским услугам доступны в центре поддержки клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по номеру 8686. Звонок с мобильного бесплатный.

 

С заботой о клиентах Dos Credobank организовал выездной мобильный банк для жителей жилмассивов «Ак-Орго» и «Келечек» по оказанию следующих услуг:

  1. Выдача пенсий и заработной платы.
  2. Обналичивание денежных средств с «Элкарт».
  3. Отправка и получение денежных переводов по системам «Аманат», «Береке», «Юнистрим», «Маниграм», «Вестерн Юнион», «Фастер», «Золотая корона», «Контакт», «РИА».
  4. Погашение кредитов.

Будьте здоровы и берегите себя!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151223/
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