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Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт

С недавнего времени отмечен повышенный интерес к витамину D. Для чего и кому специалисты рекомендуют принимать этот витамин, рассказывает доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии КГМА имени Исы Ахунбаева Рустам Тухватшин.

- В последнее время отмечен небывалый интерес к витамину D. И особенно сейчас, когда мы все находимся на карантине. Чем это обусловлено?

- Интерес к витамину D очень высок. На сегодня это самый исследуемый витамин. Если на ранних этапах изучали его значение в кальциево-фосфорном обмене, то в настоящее время изучают его роль в функционировании всех систем организма. То есть он помогает не только лучше усваиваться кальцию, но и поддерживает иммунную систему, что очень важно во время карантина. К тому же имеет немалое влияние на нервную систему, участвует в росте и развитии нервных клеток и нейронов. 

- Как распознать дефицит витамина D? 

- Убедиться наверняка, есть ли у вас дефицит витамина D, поможет анализ крови. Тем не менее есть ряд симптомов, указывающих на его недостаток: вы ощущаете постоянную усталость и нехватку сил; регулярно замечаете у себя плохое настроение без видимых причин; вас преследуют частые простуды; испытываете мышечную усталость или боли. Если что-либо из перечисленного вас беспокоит, есть повод задуматься: возможно, у вас уже развивается дефицит витамина D. 

Надо взять себе на заметку, что витамин D способствует устранению состояния подавленности, сейчас это актуально. 

- Какой оптимальный уровень витамина D для человека? 

- Европейские исследователи установили следующие безопасные среднесуточные нормы потребления витамина D: новорожденные — 400-1 000 МЕ/сутки, дети от одного года — 600-1 000 МЕ/сутки. Оптимальная суточная доза для взрослых — это 2 000-2 500 МЕ.

- Как выбрать правильный витамин D? 

- Очень много разных препаратов на рынке, в том числе БАДов. Я рекомендую всегда лекарства, основываясь на доказательной базе. Отказываюсь рекомендовать БАДы, так как они не имеют клинических исследований. Если говорить о витаминных комплексах, то по отношению к витамину D лучше брать монопрепараты. Хочу также отметить важный момент при выборе препарата: я бы лично выбрал витамин D на водной основе — это уже готовая форма витамина, после поступления в организм сразу же начинает свое действие. И эффект можно увидеть на пятые сутки после применения. Быстрый заметный эффект очень важный в условиях самоизоляции. 

 

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150649/
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